Niño de 11 años muere de rabia tras contacto con un murciélago

En Canadá, un niño de 11 años falleció a causa de la rabia tras un incidente relacionado con un murciélago. Así lo informó el Canadian Medical Association Journal en su revista.

Se informó que el incidente ocurrió en 2024 en una cabaña donde una familia vacacionaba en la provincia de Ontario. Durante la noche, el niño despertó y encontró un murciélago sobre su nariz y boca. El niño golpeó al animal para derribarlo y su padre lo capturó para sacarlo al exterior.

Como el niño no presentaba heridas visibles, los padres no acudieron al médico. Sin embargo, 19 días después, aparecieron entumecimiento e hinchazón en su rostro. Inicialmente, los médicos sospecharon de otras enfermedades, pero el estado del niño empeoró rápidamente, presentando fiebre, dificultad para tragar y alteración de la conciencia.

Médicos de la Universidad de Manitoba sospecharon de la rabia y los análisis posteriores confirmaron el diagnóstico. Asimismo, la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria identificó el virus de la rabia propio de los murciélagos.

Lamentablemente, el niño falleció 17 días después de ser ingresado en el hospital.

Los expertos señalan que la rabia es muy poco común en Canadá. Desde 1924, 28 personas han muerto por esta enfermedad en el país. Los médicos recuerdan la importancia de buscar atención médica inmediata tras cualquier contacto directo con un murciélago, ya que una vez que aparecen los síntomas, el tratamiento es casi imposible.