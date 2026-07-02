Samsung presenta el Galaxy Jump 5, un smartphone asequible con 6 años de actualizaciones

El gigante tecnológico surcoreano Samsung sigue estableciendo nuevos estándares en el mercado de smartphones de gama media. La compañía ha presentado oficialmente su nuevo dispositivo asequible: el Galaxy Jump 5. Este smartphone llama la atención de los usuarios no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su periodo de soporte de software. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el modelo Galaxy Jump 5 fue lanzado en colaboración con el operador surcoreano KT y se espera que sea una de las ofertas más atractivas de su clase. La principal ventaja del dispositivo es su longevidad: el fabricante promete 6 años de actualizaciones del sistema operativo, una cifra poco común en dispositivos asequibles.

Pantalla y rendimiento

El smartphone está equipado con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+. Lo más importante es la integración de la tecnología de tasa de refresco de 120 Hz, que garantiza una gran fluidez de imagen. Esto ofrece a los usuarios un alto nivel de comodidad al interactuar con la interfaz y en los juegos.

Bajo el capó, el dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También existe la posibilidad de ampliar la memoria mediante tarjetas microSD. Este hardware es suficiente para las tareas diarias y para ejecutar la mayoría de las aplicaciones modernas sin problemas.

Cámara y autonomía

El Galaxy Jump 5 no se queda atrás en fotografía. Su cámara principal consta de tres módulos: un sensor principal de 50 MP con sistema de estabilización óptica (OIS), lo que permite obtener fotos nítidas incluso en movimiento. También cuenta con un ultra gran angular de 5 MP y un sensor de profundidad de 2 MP. Para los amantes de los selfies, incluye una cámara frontal de 12 MP.

La autonomía está garantizada por una batería de 5000 mAh. El dispositivo admite carga rápida de 25 W. En cuanto al software, destaca la presencia de Android 16 y la capa de personalización One UI 8.5 de Samsung.

Características adicionales y precio

El nuevo modelo reúne todas las funciones necesarias para el usuario moderno, incluyendo:

Protección contra polvo y agua bajo la norma IP64;

Lector de huellas lateral y sistema de reconocimiento facial;

Compatibilidad con redes 5G;

Altavoces estéreo para un sonido de calidad.

El Samsung Galaxy Jump 5 tiene un precio aproximado de 350 USD. En el mercado, este tipo de smartphones suelen llegar como alternativas a la serie Galaxy A, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un dispositivo asequible con años de actualizaciones garantizadas.