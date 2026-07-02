Tesla Optimus listo para la producción: Elon Musk abre la fábrica de robots más avanzada del mundo

Tesla ha llevado su proyecto de robot humanoide, Optimus, a una nueva etapa. El director de la compañía, Elon Musk, compartió en redes sociales una nueva foto de la fábrica en Fremont. La imagen muestra que las líneas de los modelos insignia de Tesla, Model S y Model X, han sido sustituidas por líneas de producción de robots. Esto no es solo una actualización tecnológica, sino una señal de que la dirección principal de la empresa está cambiando. Según Ixbt.com, informa al respecto.

La planta de Fremont ocupa un lugar importante en la historia de Tesla. Adquirida en 2010 de NUMMI, una empresa conjunta entre Toyota y GM, ha sido el principal centro de producción de la compañía desde 2012. Ahora, aquí se ensamblan los robots humanoides más complejos y avanzados del mundo. Según datos de ixbt.com, solo tomó cuatro meses transformar la línea automotriz en un sistema de producción de robots.

Transformación a una velocidad récord

Elon Musk describió este proceso como «increíblemente rápido». Las líneas de ensamblaje de automóviles fueron completamente desmanteladas y reemplazadas por equipos modulares importados de Alemania y decenas de nuevas líneas de componentes. Este nuevo sistema está especializado en el ensamblaje de piezas complejas de los robots Optimus Gen 3, incluidos actuadores y baterías.

Cada robot Optimus consta de aproximadamente 10 000 piezas únicas, lo que complica significativamente el proceso de fabricación. Por ello, se espera que el volumen de producción crezca lentamente en la etapa inicial. Sin embargo, Tesla planea a largo plazo aumentar la capacidad de esta línea en Fremont a 1 millón de robots por año.

Planes futuros y precios esperados

Según la dirección de Tesla, Optimus se convertirá en el producto de mayor alcance en la historia de la compañía. Según las proyecciones de Musk, la demanda de estos robots podría superar los 20 mil millones de unidades en el futuro. Esto significa más que cualquier otro dispositivo tecnológico en la historia de la humanidad. La tarea principal de los robots será ayudar a los humanos no solo en la industria, sino también en la vida cotidiana.

Según los planes establecidos por la empresa:

La producción masiva de los robots Optimus comenzará este verano;

Se espera que las ventas iniciales comiencen a finales de 2027;

Se estima que el precio de un robot oscilará entre 20 000 $ y 30 000 $.

Además, Elon Musk ha destacado que las tecnologías de Optimus y los chips de Neuralink trabajarán en conjunto. Estas cibertecnologías permitirán restaurar o ampliar las capacidades físicas de los humanos. Hoy en día, el modelo Optimus 3 es reconocido como el robot más avanzado del mundo y se espera que revolucione el mercado laboral y la vida doméstica en los próximos años.