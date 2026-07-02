Mundial 2026: ¿quiénes saltarán al campo en los tres partidos de hoy?

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Mundial 2026: ¿quiénes saltarán al campo en los tres partidos de hoy?

Continúan los encuentros decisivos de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Hoy y en la madrugada del 3 de julio, los aficionados esperan los partidos España — Austria, PortugalCroacia y Suiza — Argelia.

Tras estos encuentros, se completarán varias plazas más en el cuadro de los cuartos de final.

España se enfrenta a la prueba de Austria

En el primer enfrentamiento del día, chocan las selecciones nacionales de España y Austria.

España terminó la fase de grupos como líder, asegurando su pase a los play-offs. Austria, por su parte, intentará causar la sensación ante un rival fuerte.

El partido comenzará el 2 de julio a las 23:59, hora de Tashkent.

El gran choque entre Ronaldo y Modric

En la madrugada del 3 de julio, los aficionados al fútbol esperan el partido crucial entre Portugal y Croacia.

El encuentro en el que participarán leyendas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Luka Modric comenzará a las 04:00.

El ganador de este partido se enfrentará en cuartos de final al ganador de la pareja España — Austria.

Suiza se enfrenta a Argelia

Otro encuentro importante del día tendrá lugar entre las selecciones de Suiza y Argelia.

El partido comenzará a las 08:00, hora de Tashkent. El ganador de esta pareja se enfrentará en la siguiente ronda al equipo que venza en el partido Colombia — Ghana.

Partidos de hoy

Partido

Fecha

Hora de inicio

España — Austria

2 de julio

23:59

Portugal — Croacia

3 de julio

04:00

Suiza — Argelia

3 de julio

08:00

Todas las horas se indican según la hora de Tashkent.

Conocidas cinco parejas de cuartos de final

Hasta el momento, se han definido los siguientes cruces de los octavos de final del Mundial 2026:

  • Paraguay — Francia;

  • Canadá — Marruecos;

  • Estados Unidos — Bélgica;

  • Brasil — Noruega;

  • México — Inglaterra.

Las tres parejas restantes se definirán tras los próximos partidos de octavos de final.

¿Qué camino queda en el cuadro del torneo?

Los ganadores de los partidos Portugal — Croacia y España — Austria se enfrentarán en cuartos de final.

Además:

  • El ganador de Argentina — Cabo Verde jugará contra el ganador de Australia — Egipto;

  • El ganador de Suiza — Argelia jugará contra el ganador de Colombia — Ghana.

De este modo, la importancia de cada partido aumenta en la Copa del Mundo. Ahora, un solo error puede dejar a un equipo fuera de la competición.

¿Crees que España, Portugal y Suiza lograrán la victoria en sus partidos? Deja tu opinión en los comentarios.

EspañaPortugalCroaciaArgeliaEspaña
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Shuhrat Razzakov
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