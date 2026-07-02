¿Cómo está la situación en la carrera por el máximo goleador del Mundial 2026?

Ha finalizado una nueva jornada dramática en los dieciseisavos de final (play-offs) de la Copa Mundial 2026, que se disputa en tierras norteamericanas. Junto a los intensos encuentros, la carrera por el trofeo de la «Bota de Oro» ha entrado en una fase decisiva.

Actualmente, los mejores delanteros del mundo libran una lucha feroz por el trono de máximo goleador del Mundial 2026.

Duelo de líderes: ¡Messi y Mbappé a la cabeza!

La lista de los artilleros más peligrosos de la competición está liderada por dos megaestrellas: el capitán de la selección argentina Lionel Messi y el delantero francés Kylian Mbappé quienes comparten el primer puesto. Ambos jugadores suman 6 goles marcados .

Sin embargo, Messi tiene una ligera ventaja en cuanto a eficacia: ha marcado sus 6 goles en solo 3 partidos, mientras que Mbappé ha necesitado 4 encuentros para alcanzar esta cifra (un partido más que Messi).

Puede consultar en detalle a los máximos goleadores actuales de la Copa Mundial y sus estadísticas en la siguiente tabla:

Tabla de goleadores del Mundial 2026:

Jugador Selección Goles marcados Partidos jugados Lionel Messi Argentina 6 3 partidos Kylian Mbappé Francia 6 4 partidos Erling Haaland Noruega 5 — Harry Kane Inglaterra 5 — Vinícius Júnior Brasil 4 — Ismaila Sarr Senegal 4 — Ousmane Dembélé Francia 4 —

Sobre la competición: Recordemos que el Mundial 2026 es organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, que comenzó el 11 de junio, concluirá el 19 de julio con la gran final. Argentina sigue ostentando el título de vigente campeón del mundo.