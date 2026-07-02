El Atlético de Madrid concreta un traspaso sorprendente: acuerdo con Morten Hjulmand

El Atlético de Madrid ha dado un paso importante para reforzar su centro del campo en el mercado de verano. Los «colchoneros» han alcanzado un acuerdo total sobre las condiciones del contrato personal con el capitán del Sporting de Portugal, Morten Hjulmand. Se espera que el futbolista danés sea un pilar del equipo de Diego Simeone en la nueva temporada. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según se sabe, el Atlético mostró inicialmente interés en la estrella del Wolverhampton, Joao Gomes. Sin embargo, debido a un desacuerdo con el famoso agente Jorge Mendes, el club madrileño decidió desistir de este traspaso. Según Goal.com, la relación entre el club y el agente se deterioró gravemente durante las negociaciones por el traspaso de Bernardo Silva.

Conflicto con Jorge Mendes y nueva elección

Según escribe el diario Marca, basándose en la información del experto en fichajes Matteo Moretto, Mendes detuvo las negociaciones casi cerradas de Bernardo Silva con el Atlético para ofrecer al jugador al Real Madrid. Esta situación provocó la ira de la directiva del Atlético, que decidió limitar la colaboración con los clientes de Mendes. Como resultado, la atención se centró en Morten Hjulmand, quien ha destacado en la liga portuguesa.

Actualmente, los clubes se encuentran en negociaciones finales sobre el monto del traspaso. El Sporting solicita alrededor de 35-40 millones de euros por su capitán. El futbolista de 27 años ya se ha despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico en Lisboa, habiendo decidido continuar su carrera en la capital española.

El club italiano AC Milan también había mostrado un serio interés en Morten Hjulmand. Especialmente, el exentrenador del Sporting, Ruben Amorim, deseaba tenerlo en su equipo. Sin embargo, dado que el Atlético está mucho más avanzado en las negociaciones, se considera muy probable que el centrocampista danés se una al equipo de La Liga.

Al mismo tiempo, el Atlético tiene la intención de reforzar su línea defensiva. El club está considerando al defensa del Tottenham, Cristian Romero. No obstante, debido a que las exigencias financieras del club inglés son muy altas, concretar este traspaso podría resultar bastante difícil para el club madrileño.