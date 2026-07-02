¿Cómo remontó Bélgica el 0-2 contra Senegal para ganar 3-2?

En los octavos de final del Mundial 2026, Bélgica y Senegal ofrecieron a los aficionados un encuentro fantástico que será recordado durante mucho tiempo.

Tras estar derrotados 0-2 hasta el minuto 86, los belgas lograron una remontada en los últimos instantes. En el minuto 120+5 de la prórroga, Youri Tielemans ejecutó con precisión el penalti, llevando a su equipo a los cuartos de final.

Senegal sorprendió al favorito

Senegal, que pasó a la fase eliminatoria en tercera posición de un grupo fuerte, ya había dado una resistencia digna contra Francia y Noruega.

Los pupilos de Pap Thiaw también comenzaron el duelo contra Bélgica con mucha intensidad. El equipo de Rudi Garcia se mostró desorganizado al principio y quedó bajo la presión del rival.

En el minuto 24, Habib Diarra abrió el marcador, poniendo a Senegal por delante.

Bélgica intentó controlar el juego a partir de ahí, pero no logró crear ocasiones peligrosas en la primera parte.

Ismaila Sarr puso el 2-0

En la segunda parte, Senegal también aprovechó sus oportunidades.

En el minuto 51, Ismaila Sarr anotó en la portería contraria, marcando su cuarto gol en el torneo.

Con el marcador 2-0, Senegal estaba muy cerca de una victoria histórica.

Hubo tensiones en las filas de Bélgica

Durante el descanso de la segunda parte, surgió un conflicto entre los futbolistas belgas.

Leandro Trossar expresó su fuerte descontento a Youri Tielemans por no haberle pasado el balón. Sus compañeros intervinieron para separar a los dos jugadores.

En aquel momento, la escena parecía indicar el fin de la participación de Bélgica en el torneo. Pero todo cambió drásticamente en los últimos minutos del encuentro.

Lukaku inició la remontada

En el minuto 86, Romelu Lukaku envió a portería, a un toque, un balón centrado desde la banda hacia el área penal.

Tras su gol, Bélgica atacó con más fuerza y asedió el área de Senegal.

Tres minutos después, se empató el marcador.

Trossar lanzó un centro hacia el área del portero. Mori Diaw cometió un error en la salida y Tielemans colocó el balón en la red con un cabezazo — 2-2.

El VAR cambió el destino del juego en el último minuto

En la prórroga, los equipos actuaron con cautela y el encuentro se dirigía a una tanda de penaltis.

Sin embargo, en el minuto 117, Lamine Camara cometió una imprudencia en su propia área. Al intentar devolver el balón, golpeó la pierna de Tielemans, que llegaba desde atrás.

El árbitro principal indicó inicialmente que el juego continuara. Pero tras revisar la jugada con el VAR, se señaló penalti a favor de Bélgica.

Tielemans clavó el balón en la escuadra

En el minuto 120+5, Youri Tielemans asumió la responsabilidad.

Disparó con frialdad, colocando el balón en la esquina superior de la portería — 3-2.

De este modo, Bélgica, que se encontraba en una situación difícil en la primera parte, logró una remontada fantástica y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Detalles del encuentro

Mundial 2026. Octavos de final

Bélgica — Senegal — 3:2

Goles: Diarra, 24 — 0:1; I.Sarr, 51 — 0:2; Lukaku, 86 — 1:2; Tielemans, 89 — 2:2; Tielemans, 120+5, penalti — 3:2.

Amonestaciones: Mehele, 64 — Camara, 67.

Bélgica: Courtois, Teat, Mehele, De Cuyper (Mene, 78), Castan, Tielemans, Vanaken (Moreyra, 63), De Bruyne (Raskin, 56), Doku (Lukebakio, 56), Trossar (Onana, 109), De Ketelaere (Lukaku, 46).

Senegal: Diaw, Siss, Niakate, Jacobs (Diouf, 93), Diatta, Gana Gueye (Sapoko Ndiaye, 95), Gueye (Camara, 66), Diarra (P.Sarr, 73), Mane (Jackson, 93), Ndiaye (Mbay, 73), I.Sarr.

Senegal dejó escapar una victoria asegurada

Senegal estuvo por delante por dos goles hasta el minuto 86. Pero el hecho de que el equipo pasara a intentar mantener el resultado permitió a Bélgica tomar totalmente la iniciativa.

Los belgas, demostrando voluntad y carácter, salieron de la situación más difícil y pasaron a la siguiente ronda.

¿Crees que esta remontada de Bélgica fue el partido más dramático del Mundial 2026?