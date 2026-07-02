El FC Barcelona vuelve al estilo clásico para la nueva temporada (fotos)

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El FC Barcelona vuelve al estilo clásico para la nueva temporada (fotos)

El FC Barcelona ha presentado oficialmente su nueva equipación local para la temporada 2026/27.

Aunque la nueva camiseta mantiene el estilo tradicional azulgrana de los catalanes, destaca por sus colores vivos, detalles dorados y un diseño moderno.

Colores clásicos con un nuevo aspecto

La parte principal de la nueva equipación está compuesta por las históricas franjas verticales rojas y azules del FC Barcelona.

Sin embargo, esta vez los diseñadores han dado un toque más moderno a las franjas. Los detalles en azul brillante entre el rojo y el azul oscuro aportan un aspecto dinámico a la camiseta.

También se han utilizado diferentes tonos de azul en las mangas y los laterales de la prenda.

Detalles en dorado

La marca Nike y el logotipo del patrocinador principal, Spotify, aparecen en color dorado en la nueva camiseta.

Estos detalles otorgan a la equipación un aspecto más lujoso y solemne. En la manga se ha ubicado el logo de la empresa Midea.

El escudo del club se ha mantenido en sus colores tradicionales y aparece en la parte izquierda del pecho.

« El latido blaugrana »

En los materiales de presentación se hace especial hincapié en la frase « Batec blaugrana ». Este concepto expresa el amor por el FC Barcelona y el latido del corazón azulgrana.

Asimismo, en la campaña publicitaria se ha utilizado el eslogan en catalán:

« La passió que ens mou »

que puede traducirse como « La pasión que nos mueve ».

Los jugadores posaron con la nueva equipación

En la presentación participaron varios jugadores del primer equipo del FC Barcelona.

En las fotos se muestran claramente las diversas vistas de la nueva camiseta, la armonía de los colores y la ubicación de los logotipos de los patrocinadores.

En algunas tomas los jugadores aparecen juntos, mientras que en otras posan individualmente con la nueva equipación.

¿Cuál será la valoración de los aficionados?

La nueva equipación local del FC Barcelona combina los colores clásicos propios de la historia del club con un diseño moderno.

Los logotipos dorados y los detalles en azul brillante distinguen esta camiseta de las de temporadas anteriores.

Ahora la pregunta principal es: ¿cuánto gustará el nuevo diseño a los aficionados del FC Barcelona?

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Shuhrat Razzakov
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