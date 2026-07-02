Mujer se convierte en madre por primera vez a los 63 años en Azerbaiyán

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Mujer se convierte en madre por primera vez a los 63 años en Azerbaiyán

En Azerbaiyán, una mujer de 63 años alcanzó la felicidad de la maternidad por primera vez tras 38 años de anhelo e intentos. La historia de la mujer, que dio a luz a un hijo sano por vía natural en uno de los hospitales de Bakú, ha captado la atención de muchos.

Se informó que el parto se llevó a cabo con éxito por vía natural en el Hospital Republicano de Bakú. Según los médicos, tanto la madre como el bebé se encuentran bien.

« La mujer se llama Haqiqat. Cumplió 63 años hace un mes. No pudo quedar embarazada durante casi 38 años. Su ginecólogo es Natiq Maharramov, candidato en ciencias médicas. Ayer dio a luz a un hijo sano », informaron representantes de la institución médica.

Se señaló que el médico tratante de la paciente ya había compartido esta alegre noticia previamente en las redes sociales. Según él, tras muchos años de intentos infructuosos y un sueño largamente esperado, la mujer finalmente tuvo la dicha de abrazar a su hijo.

Este caso ha despertado un gran interés en Azerbaiyán. La historia de la mujer que tuvo un hijo por vía natural a los 63 años es valorada como un ejemplo brillante de paciencia y esperanza a largo plazo.

AzerbaijanBakú
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Aziza Shukhratova
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