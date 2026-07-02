Desaparece misteriosamente una estatua de bronce de Aleksandr Pushkin en Alemania

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Desaparece misteriosamente una estatua de bronce de Aleksandr Pushkin en Alemania

Una estatua de bronce del poeta ruso Aleksandr Pushkin fue robada por personas desconocidas en la ciudad de Gemer, Alemania. Así lo informó la embajada de Rusia en Alemania.

Según la información, la estatua, de casi 1,8 metros de altura, fue donada a Gemer en 1994 por la ciudad rusa de Shchyolkovo. Fue instalada en el centro de la ciudad como símbolo de amistad entre los dos pueblos.

Inicialmente, los residentes locales notaron que solo quedaban los anclajes metálicos en el lugar de la estatua. La policía presume que el robo ocurrió entre el 26 y el 27 de junio.

La embajada de Rusia expresó su preocupación por el incidente y manifestó su esperanza de que los responsables del robo sean identificados pronto y el monumento sea devuelto.

En este momento, las autoridades alemanas están llevando a cabo una investigación sobre el hecho. Hasta ahora, no se ha proporcionado información oficial sobre los sospechosos o los motivos del robo.

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