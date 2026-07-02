PFA: Fuerzas israelíes matan a tiros a portero palestino

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PFA: Fuerzas israelíes matan a tiros a portero palestino

El portero palestino Salim al-Ashqar murió como resultado de un nuevo ataque llevado a cabo por el ejército israelí en la Franja de Gaza. Así lo informó el medio TRT, basándose en datos de la Asociación de Fútbol de Palestina (PFA).

Se informó que el futbolista de 32 años fue asesinado en la ciudad de Al-Qarara, en la Franja de Gaza. Según la PFA, es uno de los más de 1.000 deportistas palestinos fallecidos desde que comenzaron las acciones militares en octubre de 2023.

Se señaló que Salim al-Ashqar se había casado hace apenas cinco meses y esperaba con ansias el nacimiento de su primer hijo junto a su esposa.

El club de fútbol chileno Deportivo Palestino también emitió un comunicado con motivo del fallecimiento del futbolista.

« Estamos profundamente consternados por la trágica muerte del portero palestino de 32 años, Salim al-Ashqar, asesinado por el ejército israelí. La continuación de tales eventos es motivo de grave preocupación. Pedimos que se haga justicia y se establezca la paz», dice el comunicado del club publicado el 1 de junio.

A lo largo de su carrera, el difunto futbolista jugó como portero del club Khan Yunis Service. Asimismo, militó en los clubes deportivos Al-Aqsa y Al-Musaddar de la Franja de Gaza.

Cabe mencionar que, en junio, el gobierno israelí detuvo a Rand Halawani, futbolista de 20 años de la selección femenina de Palestina. Fue citada para interrogatorio en Jerusalén el 2 de junio y se determinó su detención hasta el 5 de junio. La policía no ha revelado los cargos imputados.

La Asociación de Fútbol de Palestina condenó este hecho, calificándolo como una forma de presión sistemática contra los deportistas palestinos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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