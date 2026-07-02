Lamine Yamal revela los tres jugadores que más le han impresionado en el Mundial 2026

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Lamine Yamal revela los tres jugadores que más le han impresionado en el Mundial 2026

El extremo de la selección española Lamine Yamal ha revelado los nombres de los futbolistas cuyo juego le ha causado la mayor impresión en el Mundial 2026.

La joven estrella destacó especialmente el juego de Vinícius Júnior y Lionel Messi, así como el de Ismael Saibari, representante de Marruecos.

A Yamal le gusta el juego de Vinícius

Lamine Yamal valoró positivamente las actuaciones del delantero brasileño Vinícius Júnior en el mundial.

«Me gusta mucho el juego de Vinícius Júnior en este Mundial. Está haciendo un torneo fantástico», afirmó el futbolista español.

La velocidad, la técnica y la actividad ofensiva de Vinícius causaron una gran impresión en Yamal.

Messi también está en la lista

El extremo español también mencionó a la leyenda del fútbol mundial Lionel Messi.

«Por supuesto, también Lionel Messi», dijo Yamal.

De este modo, la estrella argentina también entró en la lista de los mejores futbolistas del Mundial 2026 para Lamine Yamal.

Saibari no destaca solo por sus goles

Yamal también valoró positivamente el juego general del futbolista marroquí Ismael Saibari.

«Ismael Saibari también está dejando una muy buena impresión, no solo por sus goles, sino por su juego general», señaló.

Así lo informó el medio COPE.

El propio Yamal marcó un gol histórico

La selección española terminó primera en el grupo H de la fase de grupos del Mundial 2026, asegurando su pase a los play-offs.

Lamine Yamal marcó en el encuentro contra Arabia Saudita. Este fue su primer gol en la historia de las Copas del Mundo.

¿Quién cree que es el futbolista que mejor está jugando hasta ahora en el Mundial 2026?

Lamine YamalLionel MessiIsmail SabriCOPEVinícius Júnior
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Shuhrat Razzakov
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