Thierry Henry advierte a Inglaterra: Harry Kane no siempre podrá salvarlos

La leyenda del fútbol francés, Thierry Henry, expresó sus preocupaciones antes del esperado cuarto de final entre Inglaterra y México en la Copa del Mundo. Según él, el hecho de que los pupilos de Thomas Tuchel dependan únicamente de la habilidad individual de Harry Kane podría salirle caro al equipo. La sufrida victoria de Inglaterra sobre la RD Congo no convenció en lo más mínimo a Henry. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el exdelantero destaca que la costumbre de Inglaterra de empezar los partidos con lentitud podría ser fatal en las condiciones climáticas particulares de México. Se espera que la altitud y la humedad de la capital mexicana afecten seriamente la condición física de los jugadores, lo que hace que corregir cualquier error sea el doble de difícil.

El Estadio Azteca y las barreras climáticas

En una entrevista con Fox Sports, Thierry Henry criticó el estilo de juego de Inglaterra. Afirmó que hay una gran diferencia entre jugar en estadios cerrados y climatizados y jugar en el legendario Estadio Azteca, situado a 2200 metros sobre el nivel del mar. En tales condiciones, si el equipo se queda atrás en el marcador desde el inicio, remontar se convierte en una tarea casi imposible.

"Si los ingleses empiezan lentos como en el partido contra la RD Congo, México los castigará sin piedad. En la altitud, la respiración se dificulta y la energía se agota más rápido. Harry Kane no siempre podrá aparecer como el 'salvador' y marcar un doblete al final del juego", dijo Henry.

La sólida defensa de México

La selección de México está estableciendo un récord particular en este torneo. No han concedido ni un solo gol en los partidos de fase de grupos contra Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador. Se dice que Inglaterra podría carecer de variedad táctica frente a un equipo con tal disciplina férrea.

Observando las estadísticas, Inglaterra solo ha ganado dos veces en la historia de los Mundiales tras conceder el primer gol. Por su parte, México sigue invicto en los partidos de mundiales disputados en su casa, el Estadio Azteca. Estos factores serán sin duda un serio dolor de cabeza para Thomas Tuchel.

Aunque Thierry Henry reconoce la calidad de Harry Kane, insiste en la necesidad de mejorar el juego colectivo. En su opinión, el delantero del Bayern es capaz de romper cualquier defensa, pero en el fútbol moderno es muy difícil que un solo jugador decida el destino de todo un torneo. Si Inglaterra quiere pasar a semifinales, debe tomar la iniciativa desde los primeros minutos.