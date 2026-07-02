La leyenda del Arsenal y de España, Santi Cazorla, se retira

Uno de los representantes más talentosos y resilientes del mundo del fútbol, el ex centrocampista de la selección española y del Arsenal, Santi Cazorla, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 41 años. Concluyó su brillante carrera de más de 20 años en el club donde se formó, el Real Oviedo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el experimentado jugador confirmó esta decisión a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. En su comunicado, Cazorla expresó que esta decisión fue la más difícil de su carrera, pero que estaba feliz de terminar donde todo comenzó, en su club de toda la vida. Su mayor logro en la última temporada fue ayudar al Real Oviedo a conseguir el ascenso a La Liga.

Símbolo de resiliencia y victoria sobre las lesiones graves

Santi Cazorla quedará en la historia del fútbol no solo por su técnica en el campo, sino también por su voluntad inquebrantable. A lo largo de su carrera, se sometió a 10 cirugías debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles. Mientras los médicos dudaban incluso de que pudiera volver a caminar y se sometía a procedimientos complejos como injertos de piel, logró regresar al fútbol de élite.

«Mi historia no comenzó en grandes estadios ni bajo luces brillantes. Todo empezó en un campo sencillo, con un balón y un niño pequeño que quería jugar al fútbol. Pasé por dificultades inesperadas, pero nunca me detuve. Es lógico que el final ocurra donde empezó la magia, en mi casa», subrayó el jugador.

Éxitos y una carrera inolvidable

Cazorla dejó una huella imborrable en clubes como Villarreal, Málaga y Arsenal a lo largo de su carrera. Con el equipo londinense del Arsenal, ganó dos veces la FA Cup y se convirtió en un verdadero ídolo de los aficionados del Emirates Stadium. Su capacidad para disparar con precisión con ambos pies y su visión de juego fueron altamente valoradas por los expertos.

En el ámbito internacional, Santi también alcanzó un éxito inmenso. Con la selección española, disputó 81 partidos y ganó las Eurocopas de 2008 y 2012. Pasó a la historia como uno de los representantes de la «época dorada» del fútbol español.

Haciendo referencia a su dorsal número 8, el jugador señaló que la vida es un movimiento circular y que algunas historias nunca terminan, sino que se convierten en infinito. Ahora, cuelga las botas bajo los cálidos deseos y el respeto de millones de aficionados y colegas de todo el mundo.