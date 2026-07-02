¿Está SpaceX trabajando en un smartphone más delgado que el iPhone?: Elon Musk responde

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¿Está SpaceX trabajando en un smartphone más delgado que el iPhone?: Elon Musk responde

La posibilidad de que SpaceX, la empresa que ha revolucionado las tecnologías espaciales y las comunicaciones satelitales, entre en el mercado de los dispositivos móviles ha causado un gran revuelo en el mundo tecnológico. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, la empresa ha mostrado a los inversores el prototipo de un nuevo dispositivo similar a un smartphone. Se espera que este gadget lleve la interacción humana con la AI a un nivel completamente nuevo. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información, el prototipo presentado tiene un cuerpo aún más delgado que los smartphones iPhone de Apple. Los representantes de SpaceX destacaron en la reunión con los inversores que el proyecto se encuentra aún en una etapa inicial y que el diseño final podría cambiar significativamente. Sin embargo, el objetivo principal del dispositivo es permitir que el usuario se comunique de manera rápida y cómoda con sistemas complejos de AI.

La postura de Elon Musk y sus declaraciones contradictorias

Tras la difusión de estas noticias, Elon Musk, jefe de SpaceX y Tesla, reaccionó inmediatamente. El multimillonario negó rotundamente esta información en su página de la red social X (antes Twitter), calificándola de "mentira alejada de la realidad". No obstante, los observadores recuerdan declaraciones previas de Musk, ya que en varias ocasiones había apoyado la idea de crear su propio smartphone.

A principios de este año, Elon Musk no descartó que SpaceX pudiera dedicarse a la fabricación de smartphones. Según él, si la empresa entrara en este mercado, su dispositivo sería fundamentalmente diferente de los smartphones tradicionales actuales. Se presume que esta diferencia se manifestaría especialmente en la integración con la comunicación satelital Starlink y redes neuronales avanzadas.

Los rumores sobre el lanzamiento de un smartphone por parte de Tesla y SpaceX han persistido durante varios años. En noviembre de 2024, Musk afirmó que si Google y Apple impusieran censura en sus tiendas de aplicaciones o bloquearan las aplicaciones de sus empresas, se vería obligado a lanzar un teléfono Tesla como alternativa. Esto demuestra la aspiración del multimillonario hacia la independencia de las plataformas móviles.

Esta noticia también es de gran importancia para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán. Si SpaceX realmente lanzara un smartphone vinculado directamente con Starlink, permitiría el acceso a internet de alta velocidad y servicios de AI incluso en las zonas más remotas. Aunque el proyecto no ha sido confirmado oficialmente, las decisiones inesperadas de Elon Musk siempre tienen el poder de cambiar el mercado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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