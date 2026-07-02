Video de una mujer turca acosando a hombres en redes sociales genera controversia

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Video de una mujer turca acosando a hombres en redes sociales genera controversia

En Estambul, se informa que una mujer desconocida entró en varios puntos de venta y lugares de trabajo realizando actos inapropiados hacia hombres. Las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran estos incidentes se han viralizado en las redes.

El primer video fue grabado en un taller de Umraniye. En él, la mujer se acerca a un empleado diciendo que ha venido a vender productos e intenta besarlo. El hombre lo impide y le pide que salga.

Posteriormente, se registraron situaciones similares en un almacén de Bayrampaşa y en otros puntos de venta. En las imágenes se ve a la mujer tocando y acercándose demasiado a los empleados sin su consentimiento.

Según fuentes locales, las autoridades policiales están buscando a la mujer.

EstambulÜmraniyeBayrampaşa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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