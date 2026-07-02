Mundial 2026: pronósticos precisos para los tres partidos de playoffs de hoy

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Mundial 2026: pronósticos precisos para los tres partidos de playoffs de hoy

Se disputarán otros tres encuentros cruciales en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. España se enfrentará a Austria, Portugal a Croacia y Suiza a Argelia por el pase a la siguiente fase.

Sobre el papel, hay un favorito en cada pareja. Sin embargo, en los playoffs, un solo error puede terminar todo un mundial; Alemania y Países Bajos ya lo recordaron de la manera más dura.

Ayer, bajo el título «Mundial 2026: pronósticos precisos para los tres partidos de playoffs de hoy» en nuestro sitio, acertamos los ganadores de los tres partidos. Según el pronóstico, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos pasarían a los octavos de final, pronóstico se cumplió al 100 %. Esta vez, hemos tenido en cuenta por separado el tiempo reglamentario y el posible tiempo extra.

1. España — Austria

Pronóstico: España 2:0 Austria

España tiene una gran ventaja en el control del balón y el ataque posicional. El equipo no ha perdido en 34 partidos, y aunque Austria es peligrosa con su presión alta, el defensa Philipp Mwene no podrá participar.

Ganador: España
Nivel de confianza: 75 %
Posibles goleadores: Lamine Yamal, Oyarzabal

2. Portugal — Croacia

Pronóstico: 1:1 en tiempo reglamentario, 2:1 tras la prórroga

Croacia sabe muy bien cómo jugar los partidos de eliminación directa e intentará bajar el ritmo del juego en el centro. Sin embargo, la línea de ataque y el banquillo de Portugal son más fuertes. Los portugueses han ganado los cuatro encuentros previos entre ambos equipos.

Pasa a la siguiente ronda: Portugal
Nivel de confianza: 63 %
Posible gol decisivo: Cristiano Ronaldo o un jugador suplente

3. Suiza — Argelia

Pronóstico: Suiza 1:0 Argelia

Este es el duelo más equilibrado de los tres. La disciplina defensiva y la experiencia en playoffs de Suiza le dan una ligera ventaja. La lesión del delantero argelino Mohamed Amoura podría ser una pérdida grave para los africanos.

Ganador: Suiza
Nivel de confianza: 57 %
Escenario más peligroso: Prórroga después de un 0:0

Pronósticos finales

Encuentro

Pronóstico

España — Austria

2:0

Portugal — Croacia

2:1, en prórroga

Suiza — Argelia

1:0

Tres selecciones principales: Victoria de España, Portugal pasa de ronda, Suiza pasa de ronda.

EspañaPortugalSuizaAustriaCroacia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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