Mundial 2026: pronósticos precisos para los tres partidos de playoffs de hoy
Se disputarán otros tres encuentros cruciales en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. España se enfrentará a Austria, Portugal a Croacia y Suiza a Argelia por el pase a la siguiente fase.
Sobre el papel, hay un favorito en cada pareja. Sin embargo, en los playoffs, un solo error puede terminar todo un mundial; Alemania y Países Bajos ya lo recordaron de la manera más dura.
Ayer, bajo el título «Mundial 2026: pronósticos precisos para los tres partidos de playoffs de hoy» en nuestro sitio, acertamos los ganadores de los tres partidos. Según el pronóstico, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos pasarían a los octavos de final, pronóstico se cumplió al 100 %. Esta vez, hemos tenido en cuenta por separado el tiempo reglamentario y el posible tiempo extra.
1. España — Austria
Pronóstico: España 2:0 Austria
España tiene una gran ventaja en el control del balón y el ataque posicional. El equipo no ha perdido en 34 partidos, y aunque Austria es peligrosa con su presión alta, el defensa Philipp Mwene no podrá participar.
Ganador: España
Nivel de confianza: 75 %
Posibles goleadores: Lamine Yamal, Oyarzabal
2. Portugal — Croacia
Pronóstico: 1:1 en tiempo reglamentario, 2:1 tras la prórroga
Croacia sabe muy bien cómo jugar los partidos de eliminación directa e intentará bajar el ritmo del juego en el centro. Sin embargo, la línea de ataque y el banquillo de Portugal son más fuertes. Los portugueses han ganado los cuatro encuentros previos entre ambos equipos.
Pasa a la siguiente ronda: Portugal
Nivel de confianza: 63 %
Posible gol decisivo: Cristiano Ronaldo o un jugador suplente
3. Suiza — Argelia
Pronóstico: Suiza 1:0 Argelia
Este es el duelo más equilibrado de los tres. La disciplina defensiva y la experiencia en playoffs de Suiza le dan una ligera ventaja. La lesión del delantero argelino Mohamed Amoura podría ser una pérdida grave para los africanos.
Ganador: Suiza
Nivel de confianza: 57 %
Escenario más peligroso: Prórroga después de un 0:0
Pronósticos finales
Encuentro
Pronóstico
España — Austria
2:0
Portugal — Croacia
2:1, en prórroga
Suiza — Argelia
1:0
Tres selecciones principales: Victoria de España, Portugal pasa de ronda, Suiza pasa de ronda.
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