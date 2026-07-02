Arne Slot podría dirigir a la selección nacional de los Países Bajos

El reconocido técnico neerlandés Arne Slot se ha convertido en uno de los principales candidatos para el puesto de seleccionador nacional de su país.

La Real Federación Neerlandesa de Fútbol ha comenzado la búsqueda de un sustituto para el actual entrenador Ronald Koeman y mantiene contactos preliminares con posibles candidatos.

La federación ha iniciado las negociaciones

Según informa la publicación The Touchline en la red social X, la dirección del fútbol neerlandés se ha puesto en contacto con varios entrenadores.

Entre ellos, Arne Slot es visto como uno de los candidatos principales.

Por el momento, no se ha informado de ningún acuerdo oficial entre las partes.

¿Cuándo dejará Koeman su cargo?

El actual seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, dejará sus funciones una vez finalice su contrato.

Esta decisión se anunció tras concluir la participación de los «Oranje» en el Mundial 2026.

Marruecos detuvo a los Países Bajos

Los Países Bajos se enfrentaron a Marruecos en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El tiempo reglamentario y la prórroga terminaron 1-1. En la tanda de penaltis, Marruecos ganó 3-2, eliminando a los Países Bajos del torneo.

Indicador Resultado Etapa Mundial 2026, 1/16 de final Partido Países Bajos — Marruecos Tiempo reglamentario y prórroga 1:1 Tanda de penaltis 2:3

Slot fue campeón con el Liverpool

El último destino de Arne Slot fue el club inglés Liverpool.

Llevó a los merseysiders a ganar la Premier League en la temporada 2024/25.

Sin embargo, en mayo de 2026, la directiva del club anunció oficialmente la salida de Slot debido a la insatisfacción con los resultados posteriores del equipo.

¿Comienza una nueva era en los Países Bajos?

Slot es conocido por su estilo de juego ofensivo, su presión alta y su capacidad de gestión de jugadores.

Si es nombrado seleccionador, podría comenzar una nueva era en el fútbol neerlandés.

La pregunta ahora es si la federación confiará en Arne Slot o elegirá a otro candidato.