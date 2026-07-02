José Mourinho pide un nuevo delantero a la directiva del Real

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, está diseñando sus planes para reforzar la plantilla antes de la nueva temporada.

El técnico portugués ha comunicado a la directiva del club que necesita un delantero centro puro que juegue al estilo de Joselu.

¿Qué tipo de delantero busca Mourinho?

Según el diario Diario AS, Mourinho desea un jugador capaz de luchar físicamente, ser peligroso en el área y aprovechar eficazmente los centros aéreos.

El técnico busca un delantero centro clásico, similar a Joselu.

Un jugador así debe:

ser un punto de apoyo en el área rival;

luchar por los balones enviados desde las bandas;

encontrar soluciones contra defensas cerradas;

ser capaz de cambiar el partido saliendo desde el banquillo.

El fichaje no es prioritario por ahora

No obstante, la compra de un nuevo delantero centro no es la tarea principal del «Club Blanco» en el mercado de fichajes.

La directiva del club considera que Gonçalo Garcia también podría desempeñar esta función adecuadamente.

Por ello, el Real planea evaluar primero las capacidades de los jugadores actuales.

¿Cuándo se tomará la decisión final?

La decisión final sobre el delantero centro se tomará después de la pretemporada.

Mourinho trabajará con todos los jugadores para evaluar hasta qué punto Gonçalo Garcia y otros delanteros se ajustan a sus exigencias.

Si no se encuentra la solución necesaria en la plantilla actual, el Real podría salir al mercado de fichajes.

Se esperan cambios tras una temporada sin títulos

El Real terminó segundo en La Liga la temporada pasada.

Además, los madrileños no ganaron ninguna copa, terminando la temporada sin trofeos.

Tras estos resultados, el club se ha fijado el objetivo de reforzar la plantilla y luchar por el campeonato en todas las competiciones la próxima temporada.

Ahora la pregunta principal es: ¿le dará Mourinho una oportunidad a Gonçalo Garcia o fichará el Real a un nuevo delantero centro?