Citas a través de inteligencia artificial y OpenClaw: La inusual experiencia de un creador de contenido

Las tecnologías modernas están transformando radicalmente no solo los procesos laborales, sino también la vida personal. Ben Guez, creador de contenido y fundador de una startup, creó un sistema automatizado único en las redes sociales utilizando herramientas de inteligencia artificial. Mediante el uso del agente de IA de código abierto OpenClaw y el modelo Claude, logró captar la atención de miles de mujeres en la plataforma Instagram. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El método de Guez es sencillo, pero técnicamente sofisticado. Configuró el agente OpenClaw para seguir los resultados de los partidos de la Copa Mundial de fútbol. Al finalizar cada partido, el sistema envía automáticamente una instrucción al modelo Claude para preparar un video corto (Reels) sobre la derrota de la selección nacional de un país específico. Estos videos se publican en el perfil de Guez en formato "trial reels", invisibles para el público general.

En los videos, se ve a Guez mirando tristemente por la ventana de un tren con el texto: "No puedo creer que [Nombre del país] haya perdido... Si las chicas de este país necesitan apoyo moral, mis mensajes directos (DM) están abiertos". En una entrevista con TechCrunch, reveló que obtuvo más de un millón de visitas y cientos de mensajes en pocos días gracias a este método.

El efecto inesperado de la automatización

Curiosamente, Guez también ha redirigido este flujo para promocionar su propia aplicación de aprendizaje de idiomas basada en IA, llamada Canary. Indicó en su perfil que solo responde a los mensajes enviados a través de la aplicación. Como resultado, las mujeres que desean comunicarse con él se ven obligadas a descargar su software. Esto se considera un nuevo nivel de "trabajo inteligente".

Es natural que muchos se pregunten si este método no es una forma de engañar a la gente. Sin embargo, Guez afirma que, una vez iniciada la conversación, no oculta cómo lo hizo. Según él, en lugar de enfadarse, muchas mujeres admiran su destreza tecnológica.

OpenClaw no solo sirve para ganar visibilidad en redes sociales, sino también para planificar encuentros reales. Por ejemplo, Jeff Weisbein, fundador de una agencia de relaciones públicas tecnológicas, utiliza este bot para encontrar los mejores lugares para citas. Le pide al bot que investigue restaurantes en diferentes zonas y prepare un informe sobre sus ventajas.

El futuro de la inteligencia artificial y las relaciones personales

Estos casos demuestran que la inteligencia artificial está penetrando incluso en los aspectos más delicados de la vida cotidiana. Gracias a herramientas como OpenClaw, las personas ahora pueden:

Analizar datos en tiempo real y crear contenido basado en ellos;

Automatizar y filtrar la comunicación en redes sociales;

Delegar a la IA tareas logísticas complejas, como la elección del lugar de una cita.

Aunque el estilo de Guez pueda parecer controvertido, demuestra lo amplias que son las capacidades de los agentes de inteligencia artificial. Es muy probable que en el futuro, estos sistemas automatizados se conviertan en una parte integral de la cultura de las citas y la comunicación.