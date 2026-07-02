El tiempo demuestra que el éxito de la selección juvenil de Uzbekistán en el campeonato asiático y en la Copa del Mundo no fue casualidad. La nueva generación del fútbol uzbeko brilla no solo en la Superliga local, sino también ante los ojos de los mejores ojeadores europeos.

La prueba más audaz y revolucionaria de esto es la firma de Sadriddin Hasanov y Sayfiddin Sodiqov con uno de los grandes clubes portugueses: Braga ¿Qué pasos estratégicos hay detrás de este traspaso y qué les espera a nuestros chicos en Europa? Lo analizamos a continuación.

1. Límite de edad y estrategia de espera: ¿cómo se superaron las reglas de la FIFA?

Es bien sabido que los agentes europeos llevaban tiempo interesados en nuestros jugadores. Sin embargo, según el estricto reglamento de la FIFA, el traspaso internacional de jugadores menores de 18 años está prohibido. Los portugueses actuaron con mucha paciencia y profesionalidad al respecto:

Fase preparatoria: Los jugadores viajaron a Portugal en invierno para conocer las instalaciones del club. Este fue el primer paso para su adaptación psicológica.

Rodaje competitivo: Durante el periodo de espera, los chicos no se quedaron quietos en Uzbekistán. Sayfiddin Sodiqov, en el Andijan, y Sadriddin Hasanov, en el Bunyodkor, respiraron el ambiente de la Superliga y se prepararon físicamente para el fútbol profesional.

Timing: Ambos jugadores cumplieron 18 años en mayo y junio de este año, y se encendió la esperada «luz verde».

2. ¿Por qué el Braga?

El Braga es considerado uno de los clubes con mejor sistema para descubrir talentos, pulirlos y venderlos a precios elevados a los gigantes del fútbol europeo.

El hecho de que nuestros jugadores no se unan directamente al primer equipo, sino al equipo U23 del Braga es un paso muy racional y seguro. La razón es que la velocidad, los duelos físicos y las exigencias tácticas del fútbol europeo difieren radicalmente de nuestra Superliga. El equipo U23 sirve como el «puente» ideal para que nuestros jóvenes se adapten a los fundamentos del fútbol europeo.

3. Contrato de un año: ¿oportunidad o riesgo?

El club firmó un contrato de 1 año con los jugadores uzbekos. Esto puede parecer corto desde fuera, pero es una ley interna del fútbol europeo:

Seguridad para el club: Los portugueses quieren ver en la práctica cómo se comportan los jugadores en partidos oficiales (bajo presión) y hasta qué punto pueden adaptarse al entorno europeo.

Máxima motivación para los jugadores: La duración de un año evita que los chicos caigan en la zona de confort. Están obligados a trabajar al 200% en cada entrenamiento para ganarse una renovación o mejores condiciones financieras.

4. Ventajas tácticas de los jugadores

Nuestros dos futbolistas juegan en las posiciones más valiosas que exige el fútbol moderno:

Sayfiddin Sodiqov — como extremo, se formó bien en velocidad y regate en las escuelas Odil Junior y Andijan.

Sadriddin Hasanov — extremo ofensivo. Formado en el sistema del Bunyodkor, este joven destacó en el Mundial juvenil por sus amagos y disparos inesperados. En el fútbol moderno, la demanda de extremos es siempre alta.

Conclusión

La partida de Sadriddin Hasanov y Sayfiddin Sodiqov a Portugal abre una nueva página no solo en sus carreras personales, sino en la exportación del fútbol uzbeko en su conjunto. Si nuestros chicos logran demostrar su valía durante este año, el Braga empezará a prestar una atención más seria al mercado de Asia Central.

Ahora todo está en manos de los chicos. El fútbol europeo no solo ama el talento, sino también la disciplina de hierro y el trabajo duro. ¡Buena suerte, chicos!