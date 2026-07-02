El secreto de la casa en ruinas: 16 niños retenidos en una habitación en EE. UU. durante cuatro años

Se descubrió que 16 niños habían sido mantenidos en condiciones deplorables en el pueblo de Hamden, estado de Ohio. Fueron rescatados de una pequeña habitación en una casa en ruinas. El más pequeño tenía 1,5 años y el mayor 18 años.

Las autoridades informaron que vivieron durante casi cuatro años en una habitación de aproximadamente 3,5 por 3,5 metros. El estado sanitario de la casa era crítico, con las habitaciones llenas de desechos.

La investigación reveló que algunos niños no podían hablar. Una joven de 18 años con deficiencias en su desarrollo ni siquiera sabía escribir su propio nombre. Los niños no recibieron educación ni asistieron a la escuela.

Se han presentado 16 cargos por poner en peligro a los niños contra los padres y dos abuelos. La fiscalía afirmó que no se trata de trata de personas, sino de violencia intrafamiliar.

Los niños fueron encontrados mientras las fuerzas del orden realizaban un registro en la casa por otro delito. No había jaulas, pero se está investigando cómo se restringía su salida de la habitación.

Siete niños fueron hospitalizados. Otros dos fueron trasladados en helicóptero a un centro de traumatología grave; uno de ellos está conectado a un respirador artificial.

Según los investigadores, la familia se mudó a diversos lugares de Ohio durante veinte años para ocultar a los niños del control estatal. Todos los niños están ahora bajo custodia del Estado.