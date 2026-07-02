Rivian eleva sus previsiones de ventas a pesar del estancamiento del mercado de vehículos eléctricos

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Rivian eleva sus previsiones de ventas a pesar del estancamiento del mercado de vehículos eléctricos

La startup estadounidense Rivian ha aumentado oficialmente sus previsiones de ventas para el año en curso, a pesar de la desaceleración del mercado global de vehículos eléctricos y diversas dificultades económicas. En su informe a los inversores, la empresa indicó que los ritmos de producción son más altos de lo esperado y que la demanda de los nuevos modelos está creciendo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Inicialmente, Rivian planeaba entregar entre 62 000 y 67 000 vehículos en 2024. Sin embargo, tras analizar los últimos indicadores, la empresa elevó esta cifra a 65 000 – 70 000 unidades. Para comparar, el año pasado la marca solo logró vender 42 247 vehículos eléctricos. Este crecimiento es de importancia estratégica para la empresa, ya que el interés por los vehículos eléctricos en el mercado estadounidense ha disminuido ligeramente.

El modelo R2 y las capacidades de producción

La confianza de la empresa al hacer tales declaraciones se debe al exitoso debut del nuevo modelo SUV R2 y su salida al mercado masivo. Según datos de Rivian, en el segundo trimestre se produjeron 12 613 vehículos, de los cuales 12 194 fueron entregados a sus propietarios. Esto es significativamente superior a las 9 000 – 11 000 unidades que esperaban los analistas.

Actualmente, la empresa está ampliando su planta de Normal en Illinois, al tiempo que construye un gran complejo de producción en Georgia. Estos proyectos permitirán producir cientos de miles de modelos R2 al año. El precio inicial de este SUV se ha fijado en torno a los 58 000 dólares, y se espera que se convierta en el producto más popular de la compañía.

Obstáculos del mercado y colaboración con Uber

Cabe señalar que Rivian alcanza este éxito en una situación política y económica compleja. La eliminación de los créditos fiscales federales de 7 500 dólares por parte del Congreso de EE. UU. y la flexibilización de los requisitos ambientales han afectado negativamente a muchos fabricantes. A pesar de ello, Rivian continúa creciendo gracias a la demanda estable de sus furgonetas comerciales EDV y su línea R1 más costosa.

La estabilidad financiera de la empresa aún no se ha recuperado por completo. Rivian lucha por salir de pérdidas multimillonarias. Anteriormente, la empresa tenía como objetivo alcanzar beneficios netos en 2027, pero este plazo se retrasó ligeramente para desarrollar programas de conducción autónoma. Específicamente, Rivian ha llegado a un acuerdo importante para suministrar sus modelos SUV R2 autónomos al servicio de Uber.

Según los expertos, que startups como Rivian mantengan su lugar en la competencia con los gigantes automotrices tradicionales y Tesla es una señal positiva para toda la industria. La empresa no solo está consolidando su posición en el transporte personal, sino también con furgonetas eléctricas en el sector de la logística.

RivianVehículo EléctricoTecnología AutomotrizR2 SUVEstados Unidos
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Abror Shuhratov
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