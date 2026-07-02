China prepara una respuesta a la tecnología de SpaceX: el motor Kinecore-2 establece un récord

El programa espacial de China alcanza una nueva etapa. El motor de cohete de combustible líquido Kinecore-2 ha superado con éxito pruebas de calificación prolongadas, registrando resultados superiores a los esperados en cuanto a durabilidad. Se espera que este motor sea la base no solo para vuelos simples, sino también para sistemas de cohetes reutilizables. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante las pruebas finales, el motor Kinecore-2 funcionó de forma continua durante un total de 620 segundos. Esta cifra es casi 3,5 veces superior al tiempo requerido para una misión orbital estándar. Además, durante el proceso de prueba se registró un periodo de combustión ininterrumpida de 400 segundos, lo que supone un récord absoluto para los motores de esta serie. Según ixbt.com, tal reserva de potencia demuestra la extrema fiabilidad del dispositivo.

Un digno rival para el motor Merlin 1D de SpaceX

Técnicamente, el Kinecore-2 funciona con una mezcla clásica para sistemas de cohetes modernos: oxígeno líquido y queroseno. Puede generar aproximadamente 110 toneladas de empuje. Por sus características, es considerado el equivalente al motor Merlin 1D utilizado en los famosos cohetes Falcon 9 de la empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk.

Los desarrolladores señalan que el programa de pruebas ya ha pasado a la siguiente fase. Actualmente, el motor se somete a controles complejos de fiabilidad en diversos modos de operación. En total, el tiempo de funcionamiento del motor en las pruebas ha superado los 2000 segundos, lo que representa una preparación seria antes de alistar la unidad para vuelos reales.

El futuro del cohete Lijian-2

Se planea que el Kinecore-2 se convierta en el elemento central del futuro vehículo de lanzamiento reutilizable chino Lijian-2. Este cohete se está desarrollando para transportar carga al espacio de forma regular con fines comerciales y para reducir al máximo el tiempo de preparación entre vuelos.

Este logro de China intensifica la competencia en el mercado espacial global. Acercarse a los estándares establecidos por SpaceX es parte de la estrategia de Pekín para reducir los costes de acceso al espacio y aumentar su cuota en el mercado de satélites privados. Este crecimiento tecnológico es también de interés para los especialistas, ya que la aparición de lanzadores orbitales más económicos abre nuevas oportunidades para proyectos regionales de comunicación y vigilancia.

Actualmente, los procesos de certificación final del motor Kinecore-2 están en curso. Si todas las etapas se completan con éxito, el Lijian-2 podría realizar su primer vuelo orbital en los próximos años y convertirse en el principal competidor del Falcon 9.