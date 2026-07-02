Se ha concretado uno de los acuerdos más impactantes del mercado de verano de la Premier League. El talentoso centrocampista italiano Sandro Tonali ha decidido dejar el Newcastle United para unirse al Tottenham de Londres. Este traspaso tiene una importancia histórica no solo para el club londinense, sino para todo el fútbol italiano. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el Tottenham pagará 100 millones de libras esterlinas por Sandro Tonali. Esta cifra lo convierte en el jugador italiano más caro de la historia del fútbol. Anteriormente, el club había batido su récord de traspasos gastando 85 millones de libras por Mateus Fernandes, pero el fichaje de Tonali ha superado este resultado.

El factor Roberto De Zerbi y una decisión familiar

El futbolista de 26 años aclaró en una entrevista con Sky Sport por qué eligió precisamente al Tottenham. Según sus palabras, el entrenador del club londinense, Roberto De Zerbi, jugó un papel decisivo en este traspaso. La cálida relación entre Tonali y De Zerbi, así como el estilo de trabajo del técnico, impulsaron al jugador a mudarse a la capital.

"De Zerbi tuvo un papel fundamental en mi decisión. Además, después de tres años en Newcastle, era momento de cambiar el estilo de vida y las condiciones familiares. Roberto logró convencerme de este proyecto no solo como compatriota y amigo, sino como un maestro en su oficio", destacó Sandro Tonali.

Aunque el proceso de negociación fue bastante largo, ambos clubes llegaron finalmente a un acuerdo mutuamente beneficioso. El futbolista señaló especialmente que se despidió cordialmente del Newcastle United y que el club creó las mejores condiciones para su futuro.

Planes futuros y la selección italiana

Actualmente, Sandro Tonali se ha dirigido a la capital, Londres, para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato. Su objetivo es adaptarse plenamente al equipo y participar en el campo de entrenamiento antes del inicio de la nueva temporada. El Tottenham, tras los infortunios de la temporada pasada, busca regresar a la lucha por el campeonato con un nuevo entrenador y nuevas estrellas.

Al mismo tiempo, Tonali se refirió a su carrera en la selección italiana. Manifestó su deseo de que el exdirector del AC Milan, Paolo Maldini, comience a trabajar en el sistema de la selección. En opinión del jugador, el regreso de leyendas como Maldini ayudaría a Italia a hacer realidad sus sueños de clasificar al Mundial.

Este traspaso también es interesante para los aficionados al fútbol uzbekos, ya que el fortalecimiento de clubes grandes como el Tottenham intensifica la competencia en la Premier League. Pronto se sabrá qué resultados logrará Sandro Tonali en su nuevo equipo.