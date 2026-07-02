Amorim quiere llevar dos defensas conocidos al AC Milan

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Amorim quiere llevar dos defensas conocidos al AC Milan

El nuevo entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, planea reforzar la línea defensiva del equipo.

El técnico portugués ha incluido en su lista de candidatos a dos futbolistas con los que trabajó anteriormente: Lisandro Martinez y Gonçalo Inácio.

El objetivo principal de Amorim es reforzar la defensa

Según el insider Antonio Di Marzio en la red social X, el AC Milan busca un defensa central antes de la nueva temporada.

Ruben Amorim se ha centrado en jugadores que conoce bien y que se ajustan a sus exigencias tácticas.

Lisandro Martinez está en la lista

Uno de los principales candidatos de Amorim es el defensa del Manchester United, Lisandro Martinez.

El técnico portugués conoce bien al jugador argentino por su trayectoria en su equipo anterior.

El manejo del balón de Martinez, su agresividad en defensa y su capacidad para iniciar el juego desde atrás agradan a Amorim.

El segundo candidato: Gonçalo Inácio

Otro futbolista seguido por el AC Milan es el defensa del Sporting CP, Gonçalo Inácio.

Amorim trabajó con él en Portugal y conoce perfectamente sus capacidades.

Inácio también es visto como un candidato apto para el sistema táctico del entrenador.

Se planea al menos un fichaje

Según la fuente, ambos defensas agradan mucho a Ruben Amorim.

El entrenador espera traer al AC Milan al menos a uno de los dos, ya sea a Lisandro Martinez o a Gonçalo Inácio.

Asimismo, se dice que ya se han establecido los primeros contactos con los jugadores.

Amorim asumió el cargo en el AC Milan en junio

Ruben Amorim fue nombrado entrenador principal del AC Milan en junio de este año.

Hasta entonces, ha trabajado en:

  • el Sporting CP;

  • el Manchester United de Inglaterra

durante su carrera.

Ahora, el especialista pretende formar un sistema defensivo fuerte y fiable en el AC Milan con la ayuda de jugadores conocidos.

¿Crees que Lisandro Martinez o Gonçalo Inácio sería la mejor opción para el AC Milan?

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Shuhrat Razzakov
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