El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. sufre un ciberataque: datos confidenciales en riesgo

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) está investigando un ciberataque contra una plataforma utilizada para el intercambio rápido de información entre organismos gubernamentales federales, estatales y locales, así como agencias de ley y orden. Legisladores de alto rango han advertido que este incidente podría representar una amenaza seria para la seguridad nacional. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según los medios Nextgov y Bleeping Computer, los hackers lograron acceder al sistema Homeland Security Information Network (HSIN) del departamento. Esta red es un eslabón crítico que permite a las agencias gubernamentales y funcionarios locales planificar, coordinar grandes eventos e intercambiar inteligencia en situaciones de emergencia. Según los datos preliminares, la intrusión ocurrió a finales de mayo y principios de junio.

Importancia del sistema y nivel de riesgo

Un portavoz del DHS confirmó que el departamento tiene conocimiento de un ciberincidente relacionado con un «entorno de intercambio de información no clasificado pero sensible». Por el momento, se desconoce la cantidad y el tipo de datos robados. Sin embargo, un caso similar en 2023 reveló que el sistema HSIN contenía datos personales de agencias de ley y orden relacionados con la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.

El senador de Virginia, Mark Warner, señaló que aunque la información intercambiada a través de HSIN no tiene estatus de clasificada, es de naturaleza extremadamente sensible. Su divulgación afecta directamente la seguridad nacional. Actualmente, esta plataforma se utiliza para garantizar la seguridad de grandes eventos deportivos en EE. UU., incluyendo la Copa del Mundo de fútbol.

Situación crítica en ciberseguridad

Esta intrusión pone una vez más en duda la capacidad del gobierno de EE. UU. para proteger sus propios sistemas. Los expertos vinculan esto con los recortes presupuestarios drásticos del gobierno federal, incluyendo el DHS y la agencia de ciberseguridad CISA, durante la administración de Donald Trump. Desde enero de 2025, el gobierno de EE. UU. ha sido blanco de varios ciberataques masivos.

Específicamente, en los últimos meses se han observado las siguientes brechas de seguridad graves:

La difusión de planes e información militar confidencial a través de aplicaciones no autorizadas por el gobierno, como Signal;

El acceso a bases de datos federales con información personal de estadounidenses por parte de miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk;

La filtración en la red pública de contraseñas que permiten el acceso a sistemas cloud gubernamentales por parte de un contratista de CISA.

Hasta el momento, no se ha identificado la identidad de los hackers que atacaron el sistema HSIN, el grupo al que pertenecen ni sus objetivos principales. Este incidente demuestra la vulnerabilidad de la infraestructura digital de EE. UU. y la necesidad urgente de reformas en el ámbito de la ciberseguridad.