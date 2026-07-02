Yandex anuncia cambios importantes en el ámbito de la IA

El gigante tecnológico ruso Yandex está llevando a cabo importantes cambios organizativos y de personal con el objetivo de acelerar el desarrollo de sus líneas de negocio principales: el motor de búsqueda y las tecnologías de IA. La compañía pretende integrar su plataforma « Alisa AI » en un ecosistema único para expandir aún más esta dirección. Este paso sirve no solo para simplificar la gestión interna, sino también para reducir el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevos productos de AI. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de la empresa, « Alisa AI » pasará ahora a estar bajo la dirección de Dmitriy Timko como una plataforma única. Timko es un especialista con años de experiencia en el sistema Yandex y ha logrado grandes éxitos en el lanzamiento de productos masivos. Mientras que anteriormente los desarrollos de IA se llevaban a cabo de forma dispersa por diversas divisiones, ahora todos los recursos se centralizarán en un solo punto.

Nuevos asistentes sectoriales y plataforma AI

Una de las tareas principales del equipo unificado es la creación de asistentes de inteligencia artificial destinados a sectores específicos. En particular, según informa ixbt.com, Yandex planea presentar próximamente nuevos servicios de AI que ayuden a especialistas de nicho, como un «neuro-abogado» y un «neuro-contador». Esta podría ser una solución interesante también para mercados donde la economía digital está en desarrollo, como Uzbekistán.

Dmitriy Timko llevará a cabo sus actividades en estrecha colaboración con Valeriy Stromov, jefe de la dirección de Alisa AI y dispositivos inteligentes. Se espera que este tándem asegure la armonía entre el hardware y la inteligencia de software. Esto ampliará las capacidades de AI en todos los dispositivos, desde altavoces inteligentes hasta electrodomésticos.

Motor de búsqueda global y tecnologías generativas

Al mismo tiempo, Yandex ha unificado sus divisiones de búsqueda global bajo una sola dirección. El desarrollo del motor de búsqueda en los mercados rusos y extranjeros ha sido confiado a Aleksandr Popovskiy. La tarea principal de Popovskiy consiste en aumentar la cuota de mercado internacional del motor de búsqueda de Yandex e implementar nuevos escenarios para los usuarios.

Como parte importante de la estrategia, se ha establecido un uso más profundo de los grandes modelos de lenguaje (LLM) en la formación de los resultados de búsqueda. Esto permite proporcionar no solo enlaces a las consultas del usuario, sino respuestas precisas preparadas mediante IA generativa. Popovskiy había implementado previamente con éxito servicios de búsqueda integrados con Alisa AI en los mercados de Kazajistán y Turquía.

Estos cambios están orientados a aumentar la competitividad de Yandex en la carrera de la inteligencia artificial frente a Google y otros gigantes tecnológicos globales. La dirección de la empresa considera como prioridad convertir la búsqueda, las recomendaciones y las tecnologías generativas en un único producto AI universal. Esto significará la creación de un entorno digital aún más inteligente y rápido para los usuarios en el futuro cercano.