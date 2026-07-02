Cambio inesperado en el Liverpool: el director deportivo Richard Hughes rumbo a Arabia Saudita

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Cambio inesperado en el Liverpool: el director deportivo Richard Hughes rumbo a Arabia Saudita

Continúan los cambios significativos a nivel directivo en el Liverpool, uno de los clubes líderes de la Premier League inglesa. Se espera que el director deportivo del club, Richard Hughes, deje pronto Merseyside para unirse al Al-Hilal, gigante de la Saudi Pro League. Este traspaso demuestra que no solo las estrellas del campo, sino también los ejecutivos de alto nivel, se están desplazando hacia Oriente Medio. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, el especialista de 47 años volverá a trabajar con su antiguo colega Simon Francis en el club de Riad. Aunque el contrato actual de Hughes con el Liverpool vence en junio de 2027, el atractivo paquete financiero y el nuevo proyecto ofrecidos por el club saudí lo han seducido. Las negociaciones entre las partes han entrado en su fase final.

Rotación de personal y plan estratégico

La directiva del Al-Hilal había fijado a Richard Hughes como su objetivo principal en la primavera de este año. Aunque aún no se ha firmado un contrato oficial, el proceso ya ha comenzado. Esto significa que el mercado de fichajes de este verano será la última etapa de Hughes en el Liverpool. La dirección de Fenway Sports Group (FSG) ya ha comenzado la búsqueda de un candidato adecuado para sustituirlo.

Cabe destacar que, durante su breve trayectoria en el Liverpool, Hughes fue responsable de dar forma al sistema de trabajo con el nuevo entrenador Andoni Iraola. Hughes confía plenamente en la filosofía de Iraola, con quien trabajó anteriormente en el Bournemouth. Antes de su partida, se espera que el director deportivo aporte sus últimas contribuciones estratégicas para solventar los problemas del equipo para la temporada 2025-26 y reforzar la plantilla.

Una nueva etapa para el fútbol saudí

El club Al-Hilal aspira a implementar estándares europeos no solo en el campo, sino también en su sistema de gestión. El club, respaldado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, ha incorporado a estrellas como Karim Benzema, Ruben Neves y Kalidou Koulibaly. Ahora, buscan completar su estructura administrativa con especialistas de primer nivel.

Según datos de Goal.com, el valor de mercado actual del Al-Hilal es de aproximadamente 276 millones de libras esterlinas. La llegada de Richard Hughes servirá para aumentar el prestigio global del club y elevar su política de transferencias a un nivel más profesional. Para los aficionados del Liverpool, se trata de una pérdida inesperada que podría afectar los planes del club en los próximos mercados de fichajes.

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Jahongir Tursunov
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