El marketplace financiero « Finuslugi », creado por la Bolsa de Moscú, ha publicado su aplicación móvil en la plataforma App Store bajo un nuevo nombre para evadir las restricciones de Apple. Actualmente, la aplicación está disponible para su descarga para los usuarios de iPhone bajo el nombre de MyHabitTrack. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, el servicio de prensa confirmó que todas las funciones principales de la plataforma « Finuslugi » se mantienen en la nueva aplicación. Además, se menciona que se han añadido varias funciones nuevas para los usuarios en esta versión. Este tipo de aplicaciones « camufladas » suelen ser el único medio para que las empresas sancionadas permanezcan en los mercados digitales.

« Finuslugi » es una plataforma que incluye una amplia gama de servicios financieros, a través de la cual los usuarios pueden abrir depósitos bancarios, formalizar préstamos en efectivo y comprar diversos fondos de inversión y bonos regionales. Asimismo, la plataforma ofrece servicios de seguros, incluyendo productos de seguro automotriz e hipotecario.

Sanciones y política de Apple

La reaparición de esta aplicación está directamente relacionada con las sanciones internacionales. Para recordar, en junio de 2026, el gobierno de Canadá impuso restricciones a las bolsas de Moscú y San Petersburgo. Posteriormente, todas las aplicaciones financieras pertenecientes a estas estructuras fueron eliminadas de las grandes plataformas como App Store y Google Play.

No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en el mundo tecnológico. Los bancos y organizaciones financieras bajo sanciones intentan frecuentemente colocar sus aplicaciones en las tiendas bajo otros nombres y diseños neutros. Sin embargo, los moderadores de Apple bloquean estas aplicaciones tan pronto como las detectan. Aún se desconoce cuánto tiempo permanecerá MyHabitTrack en la tienda.

Para los usuarios uzbekos, esta noticia es importante desde el punto de vista de comprender el impacto de las sanciones y el control estricto en el ecosistema de Apple. Si utiliza los servicios de esta plataforma, se recomienda tener en cuenta que la aplicación puede desaparecer en cualquier momento sin previo aviso. Por ahora, la aplicación ofrece los siguientes servicios:

Gestión remota de depósitos bancarios;

Solicitudes de créditos al consumo;

Pólizas de seguro OSAGO y KASKO;

Acceso al mercado de inversiones y bonos.

En conclusión, el sector financiero ruso continúa luchando contra las restricciones tecnológicas occidentales. Aunque aplicaciones como MyHabitTrack crean una comodidad temporal para los usuarios, su estabilidad a largo plazo es cuestionable.