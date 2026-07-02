El partido de Uzbekistán bate récords de audiencia en Kazajistán

El encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se convirtió en el partido más visto del torneo en Kazajistán.

El encuentro, emitido por el canal Qazsport, fue seguido por casi dos millones de telespectadores y usuarios del sitio web.

La cuota de pantalla superó el 45 %

Según un estudio de « K Research Central Asia », el rating de transmisión del Portugal — Uzbekistán fue del 4,76 %.

La cuota de audiencia alcanzó el 45,1 %. Esta fue la cifra más alta registrada en el canal Qazsport durante la Copa del Mundo 2026.

Los cinco partidos más vistos

Los cinco encuentros del Mundial que despertaron mayor interés en Kazajistán son los siguientes:

Posición Encuentro Número de espectadores 1 Portugal — Uzbekistán Casi 2 millones 2 Portugal — Congo DR 1 680 161 3 Argentina — Austria 1 300 582 4 España — Cabo Verde 1 200 275 5 Alemania — Curazao 1 100 042

¿Cómo fueron los ratings de transmisión?

Los partidos que registraron el rating más alto en el canal Qazsport:

Portugal — Uzbekistán — rating 4,76 %, cuota de audiencia 45,1 %; Portugal — Congo DR — rating 3,61 %, cuota de audiencia 37,8 %; Argentina — Austria — rating 3,42 %, cuota de audiencia 33,5 %; España — Cabo Verde — rating 2,88 %, cuota de audiencia 24,1 %; Alemania — Curazao — rating 2,86 %, cuota de audiencia 32,5 %.

Ronaldo anotó un doblete

El partido de fase de grupos entre Portugal y Uzbekistán terminó 5-0 a favor de los portugueses.

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la portería contraria durante este encuentro.

A pesar de que el resultado fue duro para Uzbekistán, este partido en un mundial histórico despertó un gran interés en Kazajistán, convirtiéndose en la transmisión más vista del torneo.