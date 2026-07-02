El partido de Uzbekistán bate récords de audiencia en Kazajistán

·47·Deportes
El partido de Uzbekistán bate récords de audiencia en Kazajistán

El encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se convirtió en el partido más visto del torneo en Kazajistán.

El encuentro, emitido por el canal Qazsport, fue seguido por casi dos millones de telespectadores y usuarios del sitio web.

La cuota de pantalla superó el 45 %

Según un estudio de « K Research Central Asia », el rating de transmisión del Portugal — Uzbekistán fue del 4,76 %.

La cuota de audiencia alcanzó el 45,1 %. Esta fue la cifra más alta registrada en el canal Qazsport durante la Copa del Mundo 2026.

Los cinco partidos más vistos

Los cinco encuentros del Mundial que despertaron mayor interés en Kazajistán son los siguientes:

Posición

Encuentro

Número de espectadores

1

Portugal — Uzbekistán

Casi 2 millones

2

Portugal — Congo DR

1 680 161

3

Argentina — Austria

1 300 582

4

España — Cabo Verde

1 200 275

5

Alemania — Curazao

1 100 042

¿Cómo fueron los ratings de transmisión?

Los partidos que registraron el rating más alto en el canal Qazsport:

  1. Portugal — Uzbekistán — rating 4,76 %, cuota de audiencia 45,1 %;

  2. Portugal — Congo DR — rating 3,61 %, cuota de audiencia 37,8 %;

  3. Argentina — Austria — rating 3,42 %, cuota de audiencia 33,5 %;

  4. España — Cabo Verde — rating 2,88 %, cuota de audiencia 24,1 %;

  5. Alemania — Curazao — rating 2,86 %, cuota de audiencia 32,5 %.

Ronaldo anotó un doblete

El partido de fase de grupos entre Portugal y Uzbekistán terminó 5-0 a favor de los portugueses.

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la portería contraria durante este encuentro.

A pesar de que el resultado fue duro para Uzbekistán, este partido en un mundial histórico despertó un gran interés en Kazajistán, convirtiéndose en la transmisión más vista del torneo.

UzbekistánPortugalKazakhstanCristiano Ronaldo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cambio inesperado en el Liverpool: el director deportivo Richard Hughes rumbo a Arabia SauditaCambio inesperado en el Liverpool: el director deportivo Richard Hughes rumbo a Arabia SauditaHoy, 18:58Tottenham sacude el mercado de fichajes: De Zerbi apuesta 80 millones por una nueva estrellaTottenham sacude el mercado de fichajes: De Zerbi apuesta 80 millones por una nueva estrellaHoy, 18:56Elliot Anderson ficha oficialmente por el Manchester CityElliot Anderson ficha oficialmente por el Manchester CityHoy, 18:56¿Por qué Behruz Karimov no tiene prisa por irse a los grandes clubes?¿Por qué Behruz Karimov no tiene prisa por irse a los grandes clubes?Hoy, 18:41Milanovic explica qué le faltó a la selección de UzbekistánMilanovic explica qué le faltó a la selección de UzbekistánHoy, 18:35Amorim quiere llevar dos defensas conocidos al AC MilanAmorim quiere llevar dos defensas conocidos al AC MilanHoy, 18:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán