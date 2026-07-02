Cambios importantes en la dirección de Lucid Motors: la empresa adopta una nueva estrategia

Lucid Motors, uno de los principales actores del mercado de vehículos eléctricos, está llevando a cabo reformas serias en su sistema de gestión. Como parte de los cambios estructurales iniciados bajo el liderazgo del nuevo CEO Silvio Napoli, se anunció que el director financiero (CFO) Taoufiq Boussaid dejará su cargo. Esta decisión se tomó en un momento en que la empresa intenta optimizar sus gastos y adaptarse a las demandas del mercado. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Tras su llegada a la dirección de la empresa, Silvio Napoli se ha fijado el objetivo de simplificar la estructura de Lucid Motors y aumentar la eficiencia. Según datos de ixbt.com, la empresa no solo ha contratado a un nuevo director financiero, sino también a nuevos altos ejecutivos en áreas de tecnología, atención al cliente, tecnologías digitales y transformación. Al mismo tiempo, Napoli decidió reducir a la mitad el número de ejecutivos que le reportan directamente.

Recortes de personal y producción

Este cambio de personal se produce tras una serie de recortes a gran escala en la empresa. El mes pasado, Lucid Motors anunció el despido de cientos de empleados. También está prevista la cancelación del segundo turno de trabajo en la planta de Arizona. Estas medidas permitirán a la empresa ahorrar aproximadamente 158 millones de dólares al año.

La situación financiera y la posición de la empresa en el mercado son actualmente algo complejas. Lucid Motors, que generó grandes expectativas al salir a bolsa en 2021, aún no ha encontrado el mercado esperado para sus sedanes de lujo y modelos SUV. En el segundo trimestre de este año, la empresa entregó 3 953 vehículos, una cifra ligeramente superior a la del año pasado, pero que no cumplió totalmente con las expectativas puestas en el modelo Gravity SUV.

Planes futuros y nuevos modelos

A pesar de las dificultades, Lucid Motors no ha renunciado a sus planes de llegar al mercado masivo. La empresa se prepara para presentar pronto un modelo de SUV compacto llamado Cosmos. Se espera que este modelo, con un precio aproximado de 50 000 dólares, se convierta en el primer producto popular de la empresa. Esto será un factor importante para competir con rivales como Tesla y Rivian.

Asimismo, Lucid Motors trabaja en proyectos innovadores. En particular, se planea lanzar un servicio de robotaxis de lujo en colaboración con la empresa de tecnologías autónomas Nuro y Uber. Se espera que este servicio comience a operar en San Francisco a finales de este año y en Houston en 2027.

Silvio Napoli señaló que todos los cambios están orientados a hacer que la empresa sea más competitiva. «Estamos simplificando la organización, fortaleciendo el liderazgo y centrándonos en nuestras prioridades clave: los clientes, la calidad y la innovación», declaró en su comunicado. El nuevo equipo tiene como objetivo transformar Lucid Motors y llevarla a una posición de liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos.