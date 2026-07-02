Milanovic explica qué le faltó a la selección de Uzbekistán

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Milanovic explica qué le faltó a la selección de Uzbekistán

Milan Milanovic, entrenador principal del club tayiko Khujand, evaluó la participación histórica de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026.

En opinión del técnico serbio, Uzbekistán podría haber obtenido un mejor resultado en el Mundial. Sin embargo, a los jugadores les faltó experiencia en competiciones de este nivel.

« Cada error es determinante »

Milan Milanovic conoce bien el fútbol de la región. Antes de llegar a Tayikistán, trabajó en los clubes kazajos Tobol e Irtysh.

En una entrevista con Eurasia Football, el experto destacó que el principal problema para la selección uzbeka fue la falta de experiencia.

« Ante todo, a la selección nacional de Uzbekistán le faltó experiencia. El equipo podría haber tenido una mejor actuación en el Mundial », dijo Milanovic.

Señaló que en una Copa Mundial, cualquier error cometido tiene un impacto serio en el destino del partido.

« Para la mayoría de los jugadores, esta fue su primera experiencia en una competición de tan alto nivel. »

Tres jugadores destacados

El entrenador serbio también mencionó a los jugadores que tuvieron una actuación destacada con Uzbekistán en el Mundial.

Destacó especialmente a los siguientes tres jugadores:

  • Abbosbek Fayzullaev;

  • Eldor Shomurodov;

  • Behruz Karimov.

« Ellos mostraron el juego más brillante en la Copa Mundial », afirmó Milanovic.

Alta valoración del potencial de Behruz Karimov

Milanovic se centró en las actuaciones del joven jugador Behruz Karimov.

« Karimov demostró que tiene un gran potencial. Para un jugador joven, participar en una Copa Mundial es ya un paso muy importante en su carrera », dijo el entrenador.

En su opinión, la experiencia adquirida en una competición tan grande será crucial para la futura carrera de Karimov.

« No hay que estar decepcionados por el resultado »

Milanovic pidió a los aficionados que no consideren el resultado de Uzbekistán como un fracaso.

El experto subrayó que la simple participación de la selección nacional en una Copa Mundial por primera vez en su historia es un gran logro.

« Fue la primera Copa Mundial para Uzbekistán. Clasificarse para el torneo ya es un gran logro », declaró.

« Esta generación tiene futuro »

Según el técnico serbio, la selección de Uzbekistán adquirió una experiencia invaluable en el Mundial que le será útil en el futuro.

La tarea más importante ahora es analizar correctamente los partidos disputados, sacar conclusiones de los errores y seguir progresando.

« Esta generación tiene futuro », concluyó Milanovic.

¿Quién crees que fue el mejor jugador de la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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