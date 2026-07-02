Commodore presenta el Callback 8020, un smartphone sin redes sociales

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Commodore presenta el Callback 8020, un smartphone sin redes sociales

La marca Commodore, que ocupa un lugar único en el mundo tecnológico, ha iniciado las reservas del Callback 8020, un smartphone plegable diseñado para usuarios cansados de la dependencia digital. Este dispositivo tiene como objetivo proteger al usuario de las redes sociales distractoras y las notificaciones infinitas, manteniendo la funcionalidad de los smartphones modernos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el modelo Callback 8020 se posiciona como un smartphone «antisocial». Los fabricantes han bloqueado a nivel de sistema el funcionamiento de los navegadores web y las aplicaciones de redes sociales. Esto permite al usuario utilizar solo los medios de comunicación más necesarios y alejarse un poco del mundo virtual para centrarse en la vida real.

En cuanto a los aspectos técnicos, funciona sobre la base de un procesador MediaTek Helio G81. El smartphone está equipado con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Además, para mayor comodidad del usuario, se incluye una tarjeta microSD de 32 GB en el paquete. Como software, se ha elegido el sistema operativo Sailfish OS, poco conocido para muchos pero estable.

Especificaciones técnicas y capacidades

El Callback 8020 tiene dimensiones compactas y está equipado con dos pantallas: la pantalla interna principal es un panel IPS de 3,25 pulgadas, mientras que en la parte exterior se encuentra una pantalla auxiliar de 1,77 pulgadas. A través de esta pantalla externa, es posible ver la hora o monitorear las llamadas entrantes sin abrir el teléfono. Otro aspecto notable del smartphone es su cámara principal de 48 MP, una cifra bastante alta para este tipo de dispositivos compactos.

La lista de características distintivas del dispositivo es la siguiente:

  • Chipset MediaTek Helio G81 ;
  • 4 GB de RAM y 64 GB de memoria permanente ;
  • Cámara principal de 48 MP ;
  • Batería extraíble con capacidad de 1550 mAh ;
  • Posibilidad de carga a través de un puerto USB-C.
Cabe señalar que, aunque las redes sociales están prohibidas, los usuarios pueden instalar otras aplicaciones necesarias en formato de archivos APK. Esto no convierte al smartphone en un teléfono «tonto», sino que solo limita los factores de distracción. Teniendo en cuenta que la tendencia del «digital detox» (dieta digital) está surgiendo en el mercado de Uzbekistán en los últimos años, no hay duda de que tales dispositivos encontrarán sus compradores.

Precio y condiciones de venta

Actualmente, se ha fijado un precio especial de 350 dólares para quienes reserven el Commodore Callback 8020. Se espera que el precio aumente posteriormente hasta los 400 dólares. Lo curioso es que, inicialmente, el fabricante planeaba vender este modelo por 500 dólares, pero finalmente la política de precios se suavizó.

El paquete del smartphone cuenta con un contenido rico, poco común hoy en día: el teléfono, un cable USB-C, la batería extraíble y una tarjeta de memoria adicional. Mientras que los flagships modernos prescinden incluso del adaptador de carga, este enfoque de Commodore puede ser ideal para quienes extrañan los dispositivos clásicos.

CommodoreCallback 8020SmartphoneTecnologíaSailfish OS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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