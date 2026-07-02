Elliot Anderson ficha oficialmente por el Manchester City

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Elliot Anderson ficha oficialmente por el Manchester City

El centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, ha dado un gran paso en su carrera. El internacional inglés defenderá ahora los colores del Manchester City.

Los «Cityzens» han anunciado oficialmente el traspaso del centrocampista central de 23 años. Ambas partes han llegado a un acuerdo total sobre todas las cláusulas del contrato.

Reconocimiento médico superado

Se ha informado que Anderson se sometió a un exhaustivo examen médico en Kansas City.

Tras los resultados positivos del reconocimiento, se formalizó el traspaso del futbolista al Manchester City.

El monto del traspaso podría ser récord

Previamente, los medios de comunicación informaron que la cifra a pagar por Anderson podría rondar los 135 millones de euros.

Si esta cifra se confirma oficialmente, Elliot Anderson se convertirá en el futbolista británico más caro de la historia del fútbol.

Elliot Anderson ficha oficialmente por el Manchester City

¿Qué resultados registró la temporada pasada?

Anderson mostró un rendimiento sólido con el Nottingham Forest la temporada pasada.

En todas las competiciones:

  • disputó 50 partidos;

  • marcó 4 goles;

  • dio 5 asistencias.

El centrocampista atrajo la atención del Manchester City por su actividad en el eje, su manejo del balón y su capacidad para organizar el ataque.

El City refuerza su centro del campo

La llegada de Elliot Anderson ampliará aún más las opciones del Manchester City en la línea media.

Se espera que el jugador de 23 años aporte al equipo vigor juvenil, fuerza física y la experiencia adquirida en la Premier League.

Ahora la pregunta principal es: ¿qué tan rápido podrá Anderson encontrar su lugar en la plantilla del Manchester City?

Elliot AndersonManchester CityNottingham ForestKansas CityInglaterra
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Shuhrat Razzakov
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