¿Por qué Behruz Karimov no tiene prisa por irse a los grandes clubes?

La selección nacional de Uzbekistán ha regresado al país tras su histórica participación en la Copa del Mundo 2026.

Behruz Karimov, quien atrajo la atención de aficionados y expertos por su solidez en el Mundial, habló abiertamente sobre su futuro, el interés recibido y sus planes de transferencia.

«Muchos no creían en mí»

El joven futbolista explicó que, debido a una lesión sufrida antes del inicio del mundial, hubo quienes dudaron de sus capacidades.

«Sabíamos que cada partido sería difícil. Debido a que me lesioné antes del comienzo del torneo, muchos no creían en mí», dijo Karimov.

Algunos lo consideraban demasiado joven e inexperto. El jugador destacó que intentó demostrar lo contrario en el campo.

«Intenté hacer feliz a nuestro pueblo»

Karimov afirmó que puso todo su esfuerzo en cada encuentro del Mundial.

«Hice todo lo posible para demostrar lo contrario. Puse todo mi esfuerzo para hacer feliz a nuestra gente y justificar su confianza», afirmó.

Se dice que, tras su actuación, varios clubes extranjeros han mostrado interés en el jugador.

Ofertas de varios clubes

Behruz Karimov reveló que actualmente ha recibido ofertas de varios equipos.

«Mantendremos negociaciones con ellos y elegiremos la opción más conveniente», dijo el futbolista.

Karimov subrayó que, para tomar la decisión, lo importante no es el nombre del club, sino la posibilidad de tener minutos regulares.

Los grandes también muestran interés

El jugador comentó que desde niño ha seguido los partidos de varios clubes famosos de Europa.

Mencionó los nombres de los siguientes equipos:

«Actualmente hay interés de estos clubes, pero por ahora no planeo ir allí», dijo Karimov.

¿Por qué no tiene prisa por ir a los grandes clubes?

El objetivo principal de Karimov no es quedarse en el banquillo, sino jugar constantemente.

«Para mí, lo más importante es tener ritmo de juego regular», afirmó.

El futbolista planea primero demostrar su valía en un equipo de media tabla, ganar suficiente experiencia y solo entonces dar el paso hacia los grandes clubes.

El plan de Karimov es claro

El joven futbolista pretende desarrollar su carrera paso a paso:

tener minutos de juego regulares;

destacar en una liga extranjera;

ganar experiencia;

posteriormente, fichar por uno de los grandes de Europa.

La participación en el Mundial 2026 abrió nuevas puertas en la carrera de Karimov. Ahora, qué club elegirá se ha convertido en uno de los temas más interesantes para los aficionados uzbekos.

¿En qué liga crees que debería continuar Behruz Karimov su carrera?