La corporación Microsoft ha anunciado la creación de Microsoft Frontier, una nueva subsidiaria especializada en la implementación de tecnologías de inteligencia artificial (AI) en grandes estructuras empresariales. El gigante tecnológico está invirtiendo 2.500 millones de dólares en este proyecto. Esta iniciativa no solo busca vender software, sino proporcionar apoyo directo de ingeniería a los clientes para la aplicación práctica de los sistemas AI. Así lo informa la noticia de Techcrunch.com.

La nueva estructura contará con más de 6.000 especialistas e ingenieros. Según Judson Althoff, director de Microsoft Commercial Business, esto no es simplemente un servicio de ingeniería, sino que será la organización más grande y orientada a resultados de la industria. Microsoft Frontier se encargará de adaptar las herramientas AI existentes a las necesidades de las empresas e integrarlas en los procesos de trabajo reales.

Competencia y nueva estrategia

Este paso demuestra la creciente popularidad del modelo denominado "Forward Deployed Engineering" (FDE) en el sector. Aunque Microsoft considera que su proyecto es superior al modelo FDE simple, los analistas señalan que la competencia en esta dirección se está intensificando. Por ejemplo, Amazon Web Services (AWS) también anunció recientemente que asignaría 1.000 millones de dólares a un proyecto similar.

Además, laboratorios líderes como OpenAI y Anthropic han puesto en marcha empresas conjuntas similares en colaboración con fondos de inversión privados. Sin embargo, se espera que Microsoft tenga una ventaja significativa en el mercado gracias a su enorme base de clientes y sus relaciones con las empresas de la lista Fortune 500.

Resultados prácticos y socios

Microsoft Frontier ya ha iniciado colaboraciones con varias organizaciones prestigiosas, entre las que se encuentran las siguientes estructuras:

London Stock Exchange Group;

el productor internacional de bienes de consumo Unilever;

la empresa de consultoría Accenture;

la cooperativa agrícola Land O’Lakes.

En el marco de estas colaboraciones, los ingenieros de Microsoft trabajan directamente en las oficinas y infraestructuras digitales de los clientes para implementar medidas que aumenten la productividad mediante la AI. Esta es una señal importante para mercados emergentes como Uzbekistán, lo que significa que en el futuro las grandes empresas locales necesitarán servicios profesionales para adaptar la AI a sus necesidades en lugar de simplemente comprar productos AI terminados.

Este movimiento estratégico de Microsoft confirma que las tecnologías AI ya no son solo proyectos de laboratorio, sino que se han convertido en una parte integral de la economía global. La inversión de 2.500 millones de dólares sirve para consolidar el liderazgo de la corporación en este campo.