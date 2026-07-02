Tottenham sacude el mercado de fichajes: De Zerbi apuesta 80 millones por una nueva estrella

El club londinense del Tottenham, continuando su actividad en el mercado de fichajes de verano, está dando un paso serio para reforzar su línea de ataque. El nuevo entrenador del equipo, Roberto De Zerbi, ha identificado como objetivo principal al joven talento Eli Junior Kroupi, quien brilla en el Bournemouth. Si se concreta este traspaso, se espera que el gasto total de los «Spurs» en la temporada actual alcance niveles récord. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información proporcionada por la publicación Football London, el extremo francés de 20 años ha sido considerado el candidato más apto para reforzar la banda izquierda del ataque del Tottenham. Eli Junior Kroupi sorprendió a todos en su debut en la Premier League la temporada pasada. Logró anotar 13 goles en 33 partidos, estableciendo un nuevo récord de la liga como el jugador adolescente más goleador en su temporada de debut.

Competencia y precio en la carrera por el fichaje

Sin embargo, conseguir al talentoso futbolista no será fácil para el Tottenham. El Bournemouth está dispuesto a dejar ir a su activo más valioso por un monto de al menos 80 millones de libras esterlinas. Además, otro grande de Londres, el Arsenal, y el Paris Saint-Germain de Francia se han sumado a la lucha por el jugador. El contrato actual de Kroupi vence en 2030, lo que otorga ventaja al Bournemouth en las negociaciones.

Según Goal.com, la directiva del Tottenham confía en que el atractivo del proyecto liderado por Roberto De Zerbi atraerá al jugador. Si el traspaso de Kroupi no se concreta, el club considera como alternativas a Rafael Leao del AC Milan y a Savinho del Manchester City. Asimismo, no se descarta la compra de otro delantero para competir con Richarlison y Dominic Solanke en el centro del ataque.

Gastos récord

Sandro Tonali (100 millones de libras esterlinas);

Andy Robertson;

Marco Senesi;

Jan Paul van Hecke;

Mateus Fernandes y Martin Dubravka.

El Tottenham ya ha realizado varios acuerdos impactantes en este mercado de fichajes. Los siguientes jugadores se han incorporado al equipo:

Si el fichaje de Eli Junior Kroupi también finaliza positivamente, los gastos de verano del club podrían alcanzar la cifra sin precedentes de 350 millones de libras esterlinas. Esto se convertiría en una de las campañas de fichajes más caras de la historia de la Premier League. Roberto De Zerbi planea reforzar al equipo no solo en el ataque, sino también en la defensa y la portería, manteniéndose James Trafford del Manchester City en el radar del club.