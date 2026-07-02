Revolución en la energía nuclear: Rosatom presenta tecnología de reprocesamiento por plasma

Científicos de la corporación estatal rusa Rosatom han demostrado una tecnología que se espera inicie una etapa fundamentalmente nueva en el campo de la energía nuclear. Presentado en el foro internacional de energía de Tomsk, este desarrollo se basa en el reprocesamiento del combustible nuclear gastado mediante el método de separación por plasma. Este método difiere totalmente de los procesos químicos tradicionales, elevando la seguridad ambiental y la eficiencia económica a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La nueva tecnología ha sido desarrollada en el marco del proyecto "Proriv" (Avance), y su esencia principal consiste en separar las sustancias no mediante reacciones químicas, sino según la diferencia de su masa. Durante el proceso, el combustible nuclear se lleva al estado de plasma y se divide en componentes bajo la influencia de potentes campos electromagnéticos. Esto permite extraer uranio y plutonio valiosos de los residuos radiactivos con alta precisión.

Ventajas sobre los métodos tradicionales

Según el académico de la Academia de Ciencias de Rusia, Valentin Smirnov, el método de separación por plasma posee varias ventajas importantes en comparación con los procesos de hidrometalurgia tradicionales. En primer lugar, esta tecnología se distingue por la casi total ausencia de un medio de recirculación auxiliar. Esto contribuye a reducir drásticamente la cantidad de residuos secundarios generados durante el proceso de reprocesamiento.

En segundo lugar, el nuevo enfoque posee una característica de "voracidad" (flexibilidad universal) respecto a diversos componentes. Es decir, el dispositivo puede reprocesar eficazmente el combustible independientemente de su composición y estado. Esto reduce significativamente el costo del proyecto al disminuir las áreas de producción y el número de equipos necesarios.

Los experimentos realizados ya han demostrado la viabilidad de la tecnología. Los científicos han logrado separar mezclas modelo de sustancias, encontrar soluciones óptimas para su transición al estado de plasma y asegurar la continuidad del proceso de trabajo. Estos resultados constituyen una base sólida para la transición de las condiciones de laboratorio a la escala industrial.

Planes y perspectivas futuras

Según ixbt.com, la siguiente fase del proyecto prevé la creación de un dispositivo de nueva generación para 2027. Con este dispositivo, se probarán en la práctica las principales soluciones de ingeniería y se evaluarán las posibilidades de implementar la tecnología en una producción a gran escala.

Para países como Uzbekistán, que planean desarrollar la energía nuclear, tales tecnologías podrían cobrar una importancia crucial en el futuro. La cuestión de la gestión de residuos nucleares y el cierre del ciclo del combustible es parte integrante de la seguridad energética global. La solución propuesta por Rosatom contribuye a convertir las centrales nucleares en una fuente de energía aún más limpia y estable.