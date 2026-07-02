Tesla bate récord de ventas: crecimiento inesperado en el segundo trimestre

Tesla, líder del mercado de vehículos eléctricos, mostró indicadores muy superiores a los esperados al cierre del segundo trimestre de este año. Según el informe de la compañía, se entregaron más de 480 000 vehículos a sus propietarios durante este periodo, lo que representa 120 000 más que en el primer trimestre. Este resultado indica que el interés por la marca Tesla sigue siendo alto a pesar de la caída general del mercado estadounidense. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

También se observó un crecimiento significativo en las capacidades de producción. Tesla informó que un total de 451 758 automóviles salieron de la línea de montaje entre abril y junio. La mayor parte de los coches entregados, concretamente 442 936 unidades, corresponden a los sedanes Model 3 y a los crossovers Model Y. Estos modelos mantienen su posición en el mercado global como los productos más populares y asequibles de la empresa.

Los otros 12 364 automóviles entregados fueron incluidos en la categoría de "otros modelos". Esto incluye la pickup Cybertruck de diseño futurista, así como los SUV premium Model S y Model X. Según los expertos, el aumento del volumen de producción del Cybertruck ha comenzado a tener un impacto positivo en los indicadores de ingresos totales de la empresa.

Análisis de mercado y expectativas

Los resultados de este trimestre se registraron como el mejor segundo trimestre en la historia de Tesla. El hecho de que las previsiones de los analistas de Wall Street fueran superadas significativamente ha reforzado la confianza de los inversores. Este es el volumen de ventas más alto desde el tercer trimestre de 2025, cuando la empresa logró vender casi medio millón de automóviles.

Durante los últimos dos años, Tesla había estado luchando contra una tendencia a la baja en el volumen total de ventas. Sin embargo, el cierre del segundo trimestre demostró que la empresa ha encontrado formas de detener este flujo negativo. Esto se logró principalmente a través de la expansión geográfica, es decir, entrando en nuevos mercados y ofreciendo configuraciones más económicas de los modelos existentes.

En el mercado de Uzbekistán también se puede observar un aumento en la demanda de automóviles Tesla. Aunque no existen centros de concesionarios oficiales, los modelos Model 3 y Model Y están aumentando en las carreteras locales a través de importadores privados. Se espera que la caída de los precios a nivel global y la estabilización de la producción hagan que los vehículos eléctricos sean aún más accesibles para los consumidores locales.

La empresa liderada por Elon Musk tiene como objetivo mantener el ritmo de crecimiento en los próximos trimestres. Para ello, Tesla continúa perfeccionando su sistema de piloto automático y sus tecnologías de batería. Los analistas señalan que si la empresa expande aún más la producción del Cybertruck, es muy probable que se establezcan nuevos récords para finales de año.