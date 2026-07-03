España golea a Austria y avanza a los octavos de final

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España golea a Austria y avanza a los octavos de final

Continúan los encuentros de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

España, uno de los favoritos del torneo, venció con solvencia a Austria por 3-0 y avanzó a la siguiente ronda. Mikel Oyarzabal fue la figura del partido al anotar dos goles.

Oyarzabal abrió el marcador

España tomó el control del encuentro en la primera mitad, disputada en Englewood.

En el minuto 36, Mikel Oyarzabal marcó el primer gol para poner a su equipo por delante. La primera parte terminó con una mínima ventaja española.

Porro amplió la ventaja

España mantuvo su juego ofensivo también en la segunda mitad.

En el minuto 66, Pedro Porro puso el marcador 2-0. Finalmente, en el minuto 89, Oyarzabal anotó su segundo gol, sellando el resultado final 3-0.

Marc Cucurella dio dos asistencias en este encuentro.

Próximo rival: Portugal o Croacia

España se enfrentará en octavos de final al ganador del partido Portugal — Croacia.

De este modo, los españoles superaron con seguridad su primera prueba en la fase eliminatoria, demostrando nuevamente que son uno de los principales candidatos al título.

CM 2026. 1/16 de final

España — Austria — 3:0

2 de julio, Englewood

Goles: Oyarzabal, 36, 89; Porro, 66.

España: Simon, Porro, Cubarsí, Laporte (Pubill, 90+3), Cucurella, Rodri, Pedri (Ruiz, 90+3), Yamal (Gavi, 85), Olmo (Merino, 71), Baena (Torres, 71), Oyarzabal.

Austria: A. Schlager, Posch (Prass, 86), Danso, Alaba, Laimer, Seiwald (Chukwuemeka, 46), K. Schlager (Grillitsch, 46), Schmid (Kalajdzic, 60), Wanner, Sabitzer, Gregoritsch (Arnautovic, 60).

Amonestación: Posch, 83.

EspañaAustriaAustria
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Shuhrat Razzakov
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