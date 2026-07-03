Anthony Gordon: «Harry Kane está jugando actualmente al nivel de Lionel Messi»

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Anthony Gordon: «Harry Kane está jugando actualmente al nivel de Lionel Messi»

El extremo de la selección de Inglaterra, Anthony Gordon, expresó su alta estima por su compañero Harry Kane, situando al experimentado delantero al mismo nivel que Lionel Messi, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol. Este reconocimiento llega después de que Kane salvara a Inglaterra de la derrota en el partido contra la RD Congo en el marco del Mundial. Así lo informa Goal.com .

El encuentro contra la RD Congo comenzó bajo un escenario inesperado: los africanos abrieron el marcador ya en el minuto 7, poniendo a Inglaterra en riesgo de quedar eliminada del torneo. Sin embargo, Harry Kane restableció la igualdad en el minuto 75 y, a cinco minutos del final, anotó el gol de la victoria. Con este doblete, Kane elevó su cuenta a 5 goles en el torneo, empatando con Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro.

Un modelo de estabilidad y trabajo duro

Habiendo entrado desde el banquillo y asistido en ambos goles de Kane, Anthony Gordon reconoció el profesionalismo del delantero. «Es una experiencia increíble estar cada día con alguien de ese nivel de élite. Harry está actualmente en la cima del fútbol», afirmó Gordon en una entrevista con Goal.com.

Gordon destacó que los resultados fenomenales de Kane no son casualidad, sino fruto de un trabajo incansable. «Está teniendo una temporada que solo Lionel Messi podría haber registrado. Esto demuestra el nivel en el que se encuentra. Trabaja cada disparo en los entrenamientos con seriedad y pasión. Nunca comete errores», añadió el extremo.

La temporada pasada, Harry Kane mostró la mayor eficacia de su carrera al anotar 61 goles en 51 partidos con el Bayern Munich. A pesar de haber cumplido 32 años, el hecho de que el delantero no haya perdido su forma sorprende a muchos especialistas. Actualmente, solo queda a un gol de distancia de estrellas como Lionel Messi y Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro.

La selección de Inglaterra se enfrentará ahora en octavos de final a uno de los anfitriones del torneo: México. En este duelo que se disputará en el Estadio Azteca, los ingleses volverán a confiar en la maestría de su capitán. Si los ingleses superan la barrera mexicana, podrían enfrentarse a Brasil o Noruega en los cuartos de final.

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