William Saliba, jugador del Arsenal de Londres y de la selección francesa, es reconocido actualmente como el defensa central más fuerte del fútbol mundial. La leyenda del fútbol francés Marcel Desailly, en su última entrevista, elogió el juego de su compatriota, destacando que su futuro está ligado a la capital española. Según Desailly, para jugadores del nivel de Saliba, el Real Madrid siempre tiene las puertas abiertas. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el campeón del mundo de 1998 sigue de cerca el crecimiento de Saliba en el Arsenal. Desailly sugirió que el traspaso del joven defensa al «Club Blanco» en los próximos años es inevitable. Según sus palabras, los mejores futbolistas del mundo desean jugar en el equipo de Madrid en algún momento de su carrera, y Saliba no es la excepción.

Un nuevo líder en la defensa

Marcel Desailly considera a William Saliba no solo como el mejor defensa del Arsenal, sino del mundo entero. Incluso situó a la estrella del Liverpool, Virgil van Dijk, por debajo de Saliba. Según Desailly, el defensa neerlandés perdió un poco su nivel previo tras su lesión y ya no es tan invencible en los duelos individuales. Saliba, en cambio, destaca por su estabilidad y seguridad en las acciones defensivas.

Curiosamente, cuando Desailly habló de Gabriel, otro integrante de la defensa del Arsenal, vinculó sus éxitos directamente con Saliba. En su opinión, Gabriel luce bien precisamente porque forma pareja con Saliba, pero no puede igualar a William en cuanto a habilidad individual. Esto demuestra una vez más lo crucial que es el papel de Saliba en la defensa del equipo.

Comparado con los grandes de Europa

El exfutbolista francés también analizó críticamente a los defensores de otros clubes top. Señaló que, actualmente, en equipos como el Manchester United, Chelsea, Inter o Milan, no existe un defensa central que pueda competir al nivel de Saliba. Desailly afirmó que el nivel de los jugadores en estos clubes aún no es digno del título de mejor del mundo.

Saliba, que actualmente tiene 25 años, tiene un contrato a largo plazo con el Arsenal. Desailly espera que permanezca en Londres los próximos 3 o 4 años, pero afirma que a largo plazo la opción del Real Madrid es el camino más lógico. En una entrevista con Sportscasting, dijo: «Las puertas están abiertas, pero no ahora. Ahora es el mejor del mundo y hace su trabajo a la perfección».

Para los aficionados del Arsenal, esta noticia puede ser preocupante, ya que Saliba es la base fundamental de los éxitos del equipo bajo el mando de Mikel Arteta. La temporada pasada, la solidez de la línea defensiva jugó un papel clave cuando los «Gunners» lucharon hasta el final por el título de la Premier League. El Real Madrid, por su parte, es conocido por conseguir siempre al jugador que desea.