Alineaciones oficiales de Portugal y Croacia

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Alineaciones oficiales de Portugal y Croacia

Se han anunciado las alineaciones oficiales para el encuentro entre Portugal y Croacia, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Portugal comienza el partido con un sistema 4-2-3-1, liderado en el ataque por Cristiano Ronaldo. Croacia ha elegido el mismo esquema táctico, con su capitán Luka Modric en el once inicial.

Alineación de Portugal:

• Diogo Costa
• João Cancelo
• Rúben Dias
• Renato Veiga
• Nuno Mendes
• João Neves
• Vitinha
• Pedro Neto
• Bruno Fernandes
• Rafael Leão
• Cristiano Ronaldo

Alineación de Croacia:

• Dominik Livaković
• Ivan Perišić
• Marin Pongračić
• Josip Šutalo
• Josip Stanišić
• Luka Modrić
• Mateo Kovačić
• Martin Baturina
• Petar Sučić
• Nikola Vlašić
• Ante Budimir

El encuentro comenzará a las 04:00 (hora de Uzbekistán). Puede seguir el partido a través de la narración en vivo en nuestro sitio web.

PortugalCroaciaCristiano RonaldoLuka ModricBruno Fernandes
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