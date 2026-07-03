Alineaciones oficiales de Portugal y Croacia

Se han anunciado las alineaciones oficiales para el encuentro entre Portugal y Croacia, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Portugal comienza el partido con un sistema 4-2-3-1, liderado en el ataque por Cristiano Ronaldo. Croacia ha elegido el mismo esquema táctico, con su capitán Luka Modric en el once inicial.

Alineación de Portugal:

• Diogo Costa

• João Cancelo

• Rúben Dias

• Renato Veiga

• Nuno Mendes

• João Neves

• Vitinha

• Pedro Neto

• Bruno Fernandes

• Rafael Leão

• Cristiano Ronaldo

Alineación de Croacia:

• Dominik Livaković

• Ivan Perišić

• Marin Pongračić

• Josip Šutalo

• Josip Stanišić

• Luka Modrić

• Mateo Kovačić

• Martin Baturina

• Petar Sučić

• Nikola Vlašić

• Ante Budimir

El encuentro comenzará a las 04:00 (hora de Uzbekistán). Puede seguir el partido a través de la narración en vivo en nuestro sitio web.