IQM sale a bolsa: el futuro de la computación cuántica sigue siendo incierto

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IQM sale a bolsa: el futuro de la computación cuántica sigue siendo incierto

IQM, la start-up líder en tecnologías cuánticas de Finlandia, ha lanzado sus acciones en el Nasdaq, convirtiéndose en la primera sociedad anónima europea de este sector. Sin embargo, el debut de la empresa, valorada en 1.900 millones de dólares, no fue tan espectacular como se esperaba. El hecho de que el precio de las acciones cayera por debajo del valor de la IPO desde el primer día de negociación refleja la cautela de los inversores ante las perspectivas de esta compleja tecnología. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La confesión en el prospecto anunciado por IQM antes de su salida a bolsa sorprendió a muchos. La dirección de la empresa admitió abiertamente que el éxito comercial a gran escala de las tecnologías de computación cuántica podría no materializarse nunca. Aunque este tipo de advertencia es común en todas las empresas cuánticas, el hecho de que se dijera justo antes de la apertura de las operaciones afectó la confianza de los participantes del mercado. Según TechCrunch, esta situación demuestra el alto nivel de incertidumbre en el sector.

Supremacía cuántica y clientes reales

A pesar de ello, IQM ya ofrece productos y servicios reales. La empresa no solo vende computadoras cuánticas físicas, sino que también presta servicios de cloud computing. Actualmente, entre sus clientes se encuentran organizaciones prestigiosas como el centro de investigación técnica VTT de Finlandia y el centro de supercomputación Leibniz de Alemania. Según Jan Goetz, CEO de la empresa, el número de clientes aumentó de 8 en 2024 a 22 en 2025, lo que indica una creciente demanda de la tecnología.

El principal obstáculo del sector sigue siendo que aún no se ha alcanzado el punto llamado «supremacía cuántica». Este es el estadio en el que los chips cuánticos comienzan a realizar tareas complejas de manera más rápida y eficiente que las computadoras tradicionales. Por ahora, esta tecnología solo se aplica a tareas científicas de ámbito reducido, como la simulación y la optimización. Aunque se espera que la computación cuántica transforme radicalmente la biotecnología, la fintech y la ciberseguridad, nadie puede predecir exactamente cuándo sucederá.

Competencia entre EE. UU. y Europa

Un aspecto interesante es que las órdenes firmadas por el presidente de EE. UU., Donald Trump, para acelerar el desarrollo de las tecnologías cuánticas, también están abriendo nuevas oportunidades para empresas europeas como IQM. El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) tiene como objetivo crear la primera computadora cuántica tolerante a fallos del mundo para 2028. IQM ya ha abierto su centro en el estado de Maryland y ha suministrado sus dispositivos al Laboratorio Nacional Oak Ridge.

Sin embargo, a diferencia de muchos otros gigantes tecnológicos europeos, IQM no tiene la intención de trasladar completamente su centro al otro lado del océano. La empresa también planea cotizar en la bolsa Nasdaq Helsinki y cuenta con el apoyo de inversores como el fondo público finlandés Tesi. Actualmente, la mayor parte de los 420 empleados de la empresa operan en Espoo y Múnich, ejecutando una estrategia de expansión global.

En conclusión, la salida a bolsa de IQM es un símbolo de que las tecnologías cuánticas están saliendo de los muros del laboratorio para entrar en la economía real. Pero para los inversores, sigue siendo un sector de alto riesgo. El futuro de la tecnología dependerá de la capacidad de los científicos para estabilizar los chips cuánticos y adaptarlos a la producción masiva.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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