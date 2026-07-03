Endrick habla sobre el ambiente en la selección brasileña y Carlo Ancelotti

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Endrick habla sobre el ambiente en la selección brasileña y Carlo Ancelotti

La joven estrella de la selección brasileña y delantero del Real Madrid, Endrick, compartió sus impresiones sobre la relación con los jugadores veteranos del equipo en el marco del Mundial 2026, así como su trayectoria bajo las órdenes del entrenador Carlo Ancelotti. El joven talento destacó que actualmente está aprendiendo de estrellas como Neymar en la concentración de la selección. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según ESPN, Endrick afirmó que mantiene una comunicación constante con los líderes de la selección. Aunque Neymar se perdió el inicio del torneo debido a una lesión, en los últimos partidos han compartido el banquillo intercambiando experiencias. El joven delantero considera este proceso como una gran escuela para su carrera.

"Mi relación con Neymar es muy buena. Después de los entrenamientos bromeamos, jugamos a las cartas y simplemente charlamos. También hemos estado juntos en nuestro tiempo libre. Es muy importante para mí hablar con líderes como Marquinhos, Casemiro y Alisson. Aprender de su experiencia es una oportunidad increíble", dice Endrick.

El factor Carlo Ancelotti y los cambios tácticos

Tras el encuentro de Brasil contra Japón (2-1), Endrick también expresó palabras afectuosas hacia el seleccionador Carlo Ancelotti. El delantero, que entró al campo tras el descanso por decisión del técnico italiano, jugó un papel fundamental en cambiar el rumbo del partido. Endrick está encantado de volver a trabajar con su primer entrenador en Europa en la selección brasileña.

"El partido contra Japón fue genial. No esperaba entrar en ese momento. Cuando me dijeron en el vestuario que entraría, intenté controlar los nervios. Carlo Ancelotti fue mi primer entrenador en Europa y no podía haber existido una mejor opción que trabajar con él en la selección de Brasil", añadió el futbolista.

Al recordar su primera temporada en el Real Madrid, Endrick destacó que Ancelotti siempre confió en él. Aunque no siempre fue titular, entró casi en cada partido aportando ayuda al equipo. Especialmente en los encuentros de la Copa del Rey, Endrick demostró un alto nivel de eficacia.

Actualmente, la selección brasileña se prepara para la fase de cuartos de final del Mundial. Endrick afirma que, basándose en los consejos de Neymar y otros jugadores emblemáticos, está construyendo los cimientos de su larga carrera. El objetivo principal de la joven estrella es aprovechar cada minuto para contribuir a las victorias de la selección.

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