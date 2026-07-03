Rafael Leao podría llegar a la Premier League: oferta enviada al Tottenham

El club italiano del Milan está listo para despedirse de uno de sus activos más valiosos, Rafael Leao. Según las últimas noticias, el extremo portugués ha sido ofrecido al Tottenham de Londres. Si este traspaso se concreta, se espera que sea uno de los acuerdos más impactantes del mercado estival. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el nuevo entrenador del Milan, Ruben Amorim, ha decidido prescindir de los servicios de Rafael Leao. El técnico no ha incluido al jugador en sus planes futuros y la directiva del club prefiere ponerlo en venta debido a presiones financieras. Dado que el club italiano terminó la temporada 2025-2026 en quinta posición, se necesitan fondos para renovar la plantilla.

Precio y condiciones del traspaso

La directiva del Milan solicita al menos 60 millones de euros por el jugador de 25 años. Asimismo, el club está dispuesto a considerar una cesión con opción de compra obligatoria de 70 millones de euros. Aunque Rafael Leao anotó 10 goles en 31 partidos de la Serie A la temporada pasada, su rendimiento fue duramente criticado por los aficionados e incluso llegó a ser abucheado por sus propios seguidores.

El propio jugador no oculta su deseo de abandonar Italia. En una entrevista con el canal Sport TV, destacó que el fútbol inglés se adapta mejor a su estilo. Rafael Leao afirmó abiertamente que no está pudiendo desplegar todo su potencial en Italia y que la Premier League o La Liga serían los escenarios ideales para mostrar su talento.

Tottenham y el nuevo sistema

Actualmente, el Tottenham se presenta como la opción más realista para Rafael Leao. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi apuesta por un fútbol ofensivo y abierto, estilo que se espera potencie las virtudes del extremo portugués. Leao, quien se vio obligado a jugar como delantero centro bajo Massimiliano Allegri, podría recuperar su posición preferida en la banda en Londres.

Cabe recordar que Rafael Leao llegó al Milan en 2019 procedente del club francés Lille por 49,5 millones de euros. Ha disputado un total de 291 partidos con la camiseta del club italiano, anotando 80 goles. Actualmente, el futbolista centra su atención en la participación de la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026. Se espera que su futuro en el club se decida definitivamente tras el mundial.