El mercado de los dispositivos de juego portátiles ha estado dominado durante mucho tiempo por los processeurs AMD. Sin embargo, se espera que el nuevo procesador Intel Arc G3 Extreme cambie completamente este equilibrio. Las primeras pruebas independientes de la nueva consola MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM muestran que Intel ha logrado dejar atrás significativamente a sus competidores con su nueva arquitectura. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los expertos del recurso TechPowerUp sometieron el nuevo dispositivo a pruebas detalladas y los resultados fueron incluso superiores a lo esperado. El modelo Asus ROG Ally X con procesador Ryzen Z2 Extreme, considerado hasta ahora como el representante más potente de este segmento, se verá obligado a ceder su lugar ante la nueva innovación de Intel. Las pruebas indican que el MSI Claw 8 EX AI+ tiene una ventaja clara en casi todos los juegos y en diversas resoluciones de pantalla.

Rendimiento y eficiencia energética sin precedentes

Los indicadores más sorprendentes se observan en la relación entre el consumo de energía y el rendimiento. En el modo de potencia máxima de 35 W, el procesador Intel funcionó entre un 40 y 50 % más rápido que su principal competidor. Esto no es solo un pequeño incremento, sino un salto generacional para las consolas portátiles. Incluso se descubrió que la consola MSI operando en modo 25 W era más rápida que el buque insignia de Asus consumiendo 35 W.

Intel también ha logrado grandes hitos en cuanto a ahorro de energía. En el modo de 15 W, el nuevo procesador registró resultados muy cercanos a competidores que consumen el doble de energía. Esto permite a los usuarios prolongar significativamente la autonomía del dispositivo sin reducir el rendimiento en los juegos. Según ixbt.com, este podría ser uno de los chips más exitosos de Intel creados para dispositivos portátiles.

En condiciones de juego reales, por ejemplo en Cyberpunk 2077, el MSI Claw 8 EX AI+ es capaz de funcionar sin interrupciones durante 111 minutos en modo 30 W y 210 minutos en modo 15 W. Esto se considera un resultado muy bueno para las consolas Windows portátiles. Los usuarios ahora pueden disfrutar de juegos de alta calidad durante más tiempo sin depender de una fuente de alimentación.

Competencia en el mercado y perspectivas futuras

Aunque AMD dispone en su arsenal de chips Ryzen AI Max con un rendimiento aún mayor, estos son considerablemente más caros y requieren más energía. Intel parece haber encontrado el equilibrio dorado entre portabilidad y potencia. MSI ha demostrado, a través de su nueva consola, que ha corregido totalmente las deficiencias del modelo Claw de primera generación y que la colaboración con Intel ha dado sus frutos.

Teniendo en cuenta que la demanda de este tipo de dispositivos también está creciendo en el mercado de Uzbekistán, no hay duda de que el MSI Claw 8 EX AI+ se convertirá en el gadget más discutido entre los gamers en los próximos meses. Por ahora se esperan los datos finales sobre ventas globales y precio, pero técnicamente aspira actualmente al estatus de la consola Windows portátil más potente del mercado.