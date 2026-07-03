Guerra de fichajes entre Manchester City y Arsenal: el prodigio de 16 años del Leicester en el centro de atención

La rivalidad en el mercado de transferencias entre dos gigantes de la Premier League, Manchester City y Arsenal, ha alcanzado una nueva etapa. El club londinense, Arsenal, llevaba tiempo trabajando en el fichaje del extremo del Leicester City, Jeremy Monga, pero según la información más reciente, el Manchester City ha iniciado movimientos serios para resolver este acuerdo a su favor. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa Goal.com, el Manchester City podría tomar la ventaja en la lucha por el talentoso futbolista de 16 años. La razón principal citada es el nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca. El especialista italiano trabajó estrechamente con Jeremy Monga mientras dirigía al Leicester City en la temporada 2023-24 y valoró muy positivamente las capacidades de la joven estrella. Se dice que Maresca apoya personalmente este traspaso.

Adolescente récord y debut en la Premier League

Jeremy Monga es considerado uno de los jóvenes jugadores más prometedores del fútbol inglés. En abril de 2025, en un partido contra Newcastle, debutó con 15 años y 271 días, convirtiéndose en el tercer debutante más joven de la historia de la Premier League. En este indicador, solo queda por detrás de Max Dowman y Ethan Nwaneri, del Arsenal.

Asimismo, Monga ha dejado su huella en la historia del Championship inglés. En agosto de 2025, cuando marcó gol ante el Preston North End, tenía 16 años y 37 días. Con este resultado, supera incluso el récord establecido por Jude Bellingham, quien ahora defiende los colores del Real Madrid. Bellingham había sido el récord con un gol a los 16 años y 63 días.

Una nueva pérdida para el Leicester City

Aunque la academia del Leicester City ha formado a varios talentos en los últimos años, enfrenta problemas para retenerlos en el equipo. Anteriormente, jóvenes como Tyrese Noubissie y Trey Nyoni se marcharon al Manchester City y al Liverpool, respectivamente. Para el Leicester City, descendido dos veces consecutivas, la venta de Monga podría ser financieramente beneficiosa, pero desde el punto de vista deportivo es una gran pérdida.

Aunque actualmente el Arsenal ha avanzado considerablemente en las negociaciones, se espera que el interés manifestado por el Manchester City y el factor Enzo Maresca cambien radicalmente la situación. El monto del traspaso y el plan de desarrollo futuro del jugador determinarán qué club resultará ganador.