¿Por qué Kim Jong Un nunca habla de su madre?

La vida del líder norcoreano Kim Jong Un está rodeada de muchos secretos. Uno de los temas más discutidos es por qué la información sobre su madre se mantiene en estricto secreto. Según un análisis de la BBC, aunque Kim Jong Un lleva casi 15 años en el poder, nunca ha mencionado el nombre de su madre en público.

Según el análisis, la razón principal radica en que el poder en Corea del Norte se basa en la idea oficial del linaje del monte Paektu . La propaganda del país justifica el dominio de la dinastía Kim precisamente por su pertenencia a este linaje sagrado.

Sin embargo, los orígenes de la madre de Kim Jong Un, Ko Yon-hui, no encajan totalmente con esta imagen. Según la información, nació en 1952 en Osaka, Japón. Sus padres eran originarios de la isla de Jeju, en la actual Corea del Sur, y formaban parte de los coreanos que emigraron allí durante la colonización japonesa. Más tarde, la familia se trasladó a Corea del Norte.

En aquella época, los coreanos procedentes de Japón eran clasificados en una categoría llamada «jjepo». Los analistas señalan que eran percibidos como una capa influenciada por el extranjero, vivían bajo el control del Estado y enfrentaban restricciones para acceder a una educación prestigiosa y a altos cargos.

A pesar de ello, Ko Yon-hui captó la atención de Kim Jong Il mientras trabajaba en un grupo artístico de élite. Aunque no fue la esposa oficial, tuvieron tres hijos. Uno de ellos, Kim Jong Un, se convirtió en el líder del país.

Según los análisis, otros hijos de Kim Jong Il también fueron considerados herederos. Sin embargo, su hijo mayor, Kim Jong Nam, perdió la confianza de su padre por criticar el sistema de poder hereditario y apoyar las reformas. Fue asesinado en Malasia en 2017. Otro hijo, Kim Jong Chol, fue apartado de la sucesión por diversas razones. Como resultado, tras la muerte de Kim Jong Il en 2011, el poder pasó a manos de Kim Jong Un.

Según los expertos, el secreto sobre la madre de Kim Jong Un está relacionado con la legitimidad del sistema de poder hereditario del país. Por ello, su cumpleaños no se celebra como fiesta nacional, a diferencia de los de su abuelo y su padre.

Los analistas destacan otro aspecto: Kim Jong Un presentó tempranamente al público a su esposa Ri Sol-ju y a su hija Ju Ae. Algunos expertos sugieren que, a través de esto, pudo intentar responder anticipadamente a posibles preguntas sobre la legitimidad de su familia.

Los especialistas opinan que una discusión amplia sobre la madre de Kim Jong Un podría afectar las ideologías oficiales formadas durante años en el país. Por lo tanto, este tema sigue siendo uno de los asuntos más cerrados y misteriosos de Corea del Norte.